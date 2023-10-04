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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لفترة محدودة .. فيات X500 بخصم 70%

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية الإيطالية فيات باقة من السيارات المميزة في السوق المصري والخليجي، ويأتي في مقدمتها سيارة الكروس أوفر الرياضية فيات X500، والتي تتألق بجيل جديد، وتعتبر إحدى أشهر السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج.

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فيات X500 

ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً عليهم.

فيات X500 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

فيات X500 

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة فيات X500 

فيات X500 موديل 2019 بقيمة 3,290 دولار.

فيات X500 موديل 2020 بقيمة 3,498 دولار.

فيات X500 موديل 2021 بقيمة 4,296 دولار.

فيات X500 موديل 2022 بقيمة 5,421 دولار.

فيات X500 موديل 2023 بقيمة 5,800 دولار.

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