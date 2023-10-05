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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لتعميق الشراكات.. رئيس جامعة حلوان يستقبل سفير دولة اليابان

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان يستقبل سفير دولة اليابان

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان السفير أوكا هيروشي سفير دولة اليابان في جمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين جامعة حلوان ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي اليابانية.

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قوة العلاقات المصرية اليابانية 

وأشار رئيس جامعة حلوان في مستهل ترحيبه بالسفير الياباني إلي قوة العلاقات المصرية اليابانية على جميع المستويات ووجود روابط كثيرة مشتركة فعلى صعيد الحضارة، نجد أن الحضارة المصرية واليابانية من أقدم الحضارات، وكذلك هناك قاسم مشترك فى التقاليد ما يساعد علي تعظيم التعاون بين الدولتين.

وأوضح الدكتور قنديل  إلي وجود عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من خريجي الجامعات اليابانية، ونسعى لتعميق الشراكات والشهادات المشتركة وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

كما قام رئيس جامعة حلوان بإعطاء نبذة تعريفية عن الجامعة بأنها بدأت كجامعة تكنولوجية وفنية ذات تخصصات متفردة وتتميز بوجود تخصصات فريدة فى مصر والوطن العربي، مبينا أن استراتيجية الجامعة تتجه نحو الشراكات الدولية وإعادة هيكلة كل البرامج التعليمية بما يتماشى مع متطلبات العصر الراهن.

وأشار السفير أوكا هيروشي إلي وجود سبل عديدة لتفعيل التعاون بين جامعات حلوان والمؤسسات التعليمية والبحثية في اليابان مبديا رغبته في معاونة جامعة حلوان في إدخال برنامج لتعليم اللغة اليابانية ضمن برامج الجامعة الدراسية والتدريبية.

وأشار الدكتور سامح سرور إلي بدء التعاون بين جامعة حلوان وثلاث جامعات يابانية وهي كيوشو وكوماموتو ونجازاكي من خلال مشروع مشترك بين كليات الصيدلة في هذه الجامعات وكلية الصيدلة بجامعة حلوان في مجال النباتات الطبية وبمشاركة من المركز القومي للبحوث والجامعة المصرية اليابانية.

وقد حضر اللقاء الدكتور أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للفنون والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بالجامعة، الدكتور هابي حسنى مساعد رئيس الجامعة للمشروعات، الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، والدكتورة رشا رفاعي عميد كلية الطب، والدكتور وائل إبراهيم وكيل كلية التكنولوجيا والتعليم.


ومن الجانب الياباني  توشيفومي ايتو سكرتير ثاني السفارة اليابانية بالقاهرة.

وعلى هامش اللقاء تم عمل جولة لبعض المنشأت في الجامعة.

رئيس جامعة حلوان يستقبل سفير دولة اليابان7
رئيس جامعة حلوان يستقبل سفير دولة اليابان7
رئيس جامعة حلوان يستقبل سفير دولة اليابان6
رئيس جامعة حلوان يستقبل سفير دولة اليابان6
رئيس جامعة حلوان يستقبل سفير دولة اليابان5
رئيس جامعة حلوان يستقبل سفير دولة اليابان5
رئيس جامعة حلوان يستقبل سفير دولة اليابان4
رئيس جامعة حلوان يستقبل سفير دولة اليابان4
رئيس جامعة حلوان يستقبل سفير دولة اليابان3
رئيس جامعة حلوان يستقبل سفير دولة اليابان3
رئيس جامعة حلوان يستقبل سفير دولة اليابان2
رئيس جامعة حلوان يستقبل سفير دولة اليابان2
رئيس جامعة حلوان يستقبل سفير دولة اليابان1
رئيس جامعة حلوان يستقبل سفير دولة اليابان1
رئيس جامعة حلوان يستقبل سفير دولة اليابان
رئيس جامعة حلوان يستقبل سفير دولة اليابان
جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان سفير دولة اليابان الدكتور السيد قنديل سبل التعاون التعليم العالي والبحث العلمي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي اليابانية Jobs Education

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