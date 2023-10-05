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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

دعوة مصر للمشاركة فى مؤتمر CERAWEEK بأمريكا مارس المقبل

صدى البلد

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقاء مع دانييل يرجين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال ورئيس مؤتمر CERAWeek .

 وأكد الوزير على تقديره للتعاون الممتد بين وزارة البترول والثروة المعدنية ومؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال ولا سيما فيما يتعلق بمجالات خفض الانبعاثات والتحول الطاقي، ودور الشركة فى جلسات يوم خفض الكربون والذي قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بتنظيمه ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضى والمشاركة فى إعداد "خارطة طريق شرم الشيخ لخفض انبعاثات غاز الميثان من قطاع البترول" والتي تم إعدادها لتوفر نهجاً شاملاً لدعم البلدان لخفض انبعاثات غاز الميثان بها والتي تم الإعلان عنها خلال COP27.

كما تناول اللقاء استعراض التعاون الجاري مع المؤسسة خاصة فيما يتعلق بالإعدادات الجارية لوضع "خارطة طريق تفصيلية لخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز المصري".

 وأكد الملا أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لخفض انبعاثات غاز الميثان في إطار عضوية مصر في التعهد العالمي لغاز الميثان في المسار المعني بالبترول والغاز.

وتناول اللقاء التقدم فى الدراسة التي تقوم بها الشركة لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير مراكز التقاط الكربون وتخزينه CCS في مصر بالإضافة إلى مجالات التعدين وكذلك الدراسات التي يتم إعدادها من خلال إس أند بي جلوبال لمنتدى غاز شرق المتوسط ، والاستعدادات للمشاركة في مؤتمر COP28 

 وأشاد دانييل يرجين بالتعاون الممتد والمثمر مع قطاع البترول المصري والذي أسفر عن العديد من الدراسات التي تخدم نتائجها صناعة البترول والغاز في مصر وكذلك على المستوى الإقليمي والدولي، كما أعرب عن تطلعه لمشاركة إيجابية كما هى العادة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في فعاليات مؤتمر CERAweek في الولايات المتحدة الأمريكية فى شهر مارس2024 .
 

وزير البترول خفض الكربون شرم الشيخ

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