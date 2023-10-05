عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 10 أشخاص في تصادم بين 3 سيارات بالصحراوي في الصف

صدى البلد

وقع حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الصحراوي بمنطقة الصف، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

 

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة في الطريق الصحراوي بالصف، بوجود مصادمة وسقوط ضحايا.

 

txt

مدد يا أم العواجز.. بالدموع ملاك محلات السيدة زينب يروون تفاصيل ساعات الجحيم.. فيديو

txt

مصرع وإصابة 6 أشخاص في تصادم تريلا ونقل بالجيزة

txt

بسلك شاحن.. كوافيرة تعذب ابن صديقتها حتى الموت

txt

جثة فوق السطوح.. أكشن ومطاردة بسبب معاكسة فتاة في مصنع بأبو النمرس

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين ونُقلا إلى المشرحة، فيما نتج عن الحادث إصابة 8 آخرين وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

مصرع وإصابة 10 أشخاص صحراوي الصف حادث تصادم الصف مصرع شخصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لفظ غير متوقع | منشور صادم من خالد الغندور عن إمام عاشور

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

هجمة خريفية قاسية.. سيول شديدة تغرق مطروح وإجراءات عاجلة لتفادي مصير «دانيال»

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

الطقس| سحب ركامية تغطي غرب البلاد.. وأمطار غزيرة خلال ساعات تصل للقاهرة

بعد أطول سلسلة خسائر منذ 2016.. ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية

حذر منه العالم الهولندي.. زلزال قوي يضرب اليابان ومخاوف من تسونامي

ترشيحاتنا

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تفتح باب الترشح رسميا

بيان عاجل من الكويت بشأن نية السعودية استضافة كأس العالم 2034

رفض عرض الأهلي.. تفاصيل مثيرة بمفاوضات الزمالك لتجديد عقد أحمد فتوح

تحرك عاجل من النواب بشأن صرف أجر مقابل تدريس حصص التربية الدينية

منخفض جوي.. الأرصاد: تغيرات جديدة في الأحوال الجوية

الحكومة: 6.6 مليار جنيه حوافز مالية للمدرسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخيرًا كشف عنها| نجم الأهلي يتحدث عن مفاوضات الزمالك معه .. ماذا قال ؟

مخدرات في بطون الأسماك.. فيديو يوثق ما عثرت عليه شرطة البرازيل

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

الإعلان عن جائزة نوبل في الأدب 2023 خلال ساعات

فيديو

مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه بتصويت تاريخي .. ما القصة؟| فيديوجراف

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

خطيرة وتسبب الشلل لمدة 10 ثوانٍ.. ما هي حلوى الموت الأسود ؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ