مصرع وإصابة 10 أشخاص في تصادم بين 3 سيارات بالصحراوي في الصف

وقع حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الصحراوي بمنطقة الصف، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة في الطريق الصحراوي بالصف، بوجود مصادمة وسقوط ضحايا.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين ونُقلا إلى المشرحة، فيما نتج عن الحادث إصابة 8 آخرين وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.