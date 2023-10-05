الأرصاد تطمئن المواطنين: أمطار مطروح هبطت في مخرات السيول دون الإضرار بالمنشآت

طمأن الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بشأن الصور والفيديوهات المتداولة بشأن الأمطار الرعدية التي سقطت على محافظة مطروح مع الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال “شاهين”، في تصريحات لـ “صدى البلد”، إن مرتفعات غرب مطروح الجبلية شهدت سقوط أمطار متوسطة رعدية نسبيا على مناطق متفرقة بالبلاد، وحدث تجمع لمياه الأمطار فكونت سيلا متوسط الشدة، ولكنه جرى في اتجاه مسار مخرات السيل هناك بالمحافظة دون الإضرار بالمنشآت.

وأوضح مدير إدارة التنبؤات، أن هيئة الأرصاد ممثلة في غرفة الأزمات بمجلس الوزراء، أخطرت محافظة مطروح منذ الأمس، حول الأمطار المحتملة التي تشهدها المحافظة في ساعات الليل المتأخرة وعلى مدار اليوم، وتم التنسيق والتجهيز لها من خلال فتح مخرات السيول وتهيئتها حتى لا تنتج عنها أضرار وهو ما حدث بأن تجمعات المياة هبطت في اتجاه مخرات السيل.

وأشار إلى أنه متوقع الساعات القادمة، أن تستمر الأمطار المتوسطة على السواحل الغربية للبلاد تحديدا مطروح والإسكندرية، وقد تمتد هذه الأمطار خفيفة إلى مناطق على الوجه البحري، مؤكدا أنه هناك تنسيق كامل يتم باستمرار من قبل غرفة أزمات مجلس الوزراء والممثل بها هيئة الأرصاد الجوية، مع مختلف المحافظات على مدار فصل السنة المقبلة بشأن التحذير والترتيب المسبق لأي موجه جوية قد تتعرض لها البلاد.

وأكد أنه بحسب آخر صور الأقمار الصناعية، فهناك استمرار لتكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية تكون متوسطة على بعض المناطق .

بحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم الخميس، يكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية.

بينما يظل الطقس اليوم، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما خلال ساعات الليل، يكون الطقس لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحول مناطق الأمطار المتوقعة خلال الطقس اليوم، يكون هناك فرص أمطار ضعيفة على القاهرة الكبرى تكون خفيفة على مناطق متفرقة تمتد إلى جنوب الوجه البحري والصحراء الغربية.

وعلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تكون فرص الأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث تقريبا 50% على مناطق متفرقة.

أما على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، تكون هناك فرص أمطار خفيفة أيضا على مناطق متفرقة، تمتد إلى شمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 24

السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 23 درجة

جنوب سيناء 36 للعظمى والصغرى 26 درجة

شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 24 درجة