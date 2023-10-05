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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب الشيوخ: انتصارات أكتوبر المجيدة أعادت مكانة مصر أمام العالم

نصر اكتوبر
نصر اكتوبر

قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن انتصارات أكتوبر المجيدة أعادت للشعب المصري وجيشه خاصة والوطن العربي عامة الكبرياء والكرامة لأنها حققت النصر المدوي الذي رفع مصر أمام العالم.

 تلاحم الشعب والجيش معا لمواجهة المحن 

وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن حرب أكتوبر المجيدة جسدت تلاحم الشعب والجيش معا لمواجهة المحن والظروف القاسية واجتياز كل العوائق التي وضعت في طريق هذا الوطن.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على قدرة المؤسسة العسكرية بقيادة الرئيس السيسي على مواصلة الانتصارات التاريخية وبناء الجمهورية الجديدة من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأشاد النائب محمود منصور، بالندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة احتفالا بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد بحضور الرئيس السيسي، كما أشاد بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبطال حرب أكتوبر المجيدة

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية هذه الندوة لأنها تهدف لتوعية الجمهور وتثقيفه حول أهمية وتأثير نصر أكتوبر وتسليط الضوء على الجهود البطولية التي قامت بها القوات المسلحة المصرية والتحالف العربي، بالإضافة إلى تعزيز الوعي والفهم العام للأحداث التاريخية وتأكيد قيم البطولة والانتماء الوطني بين جميع شرائح المجتمع.

وأكد النائب محمود منصور، أن ذكرى الانتصار شاهدة على قصة إرادة لا تلين وعلى قوة وإرادة الجيش المصري العتيد، ودرس فى التخطيط الاستراتيجي والانتماء وحب الوطن.

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