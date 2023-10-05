دقيقة حداد في مباريات الجولة الثالثة بالدوري لإحياء ذكرى شهداء أكتوبر

قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة برئاسة عامر حسين الوقوف دقيقة حداد في مباريات الدوري للجولة الثالثة ، المقامة في الفترة من ٥ إلى ٨ أكتوبر تخليدا لذكرى شهداء حرب أكتوبر المجيدة.

وتنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري الممتاز، والتي تبدأ بمواجهة بين زد وضيفه بلدية المحلة، الثنائي الصاعد حديثاً، كما يلتقي سموحة منافسه المقاولون العرب.

وتستكمل الجولة غدا الجمعة بلقاء الاتحاد السكندري وضيفه الجونة، ويلعب فاركو مع سيراميكا كليوباترا.

وتقام بعد غد السبت 3 مواجهات تجمع بين الداخلية والمصري البورسعيدي كما يلعب طلائع الجيش مع مودرن فيوتشر، بينما يخرج الزمالك لمواجهة البنك الأهلي.

ويسدل الستار على هذه الجولة بمواجهة كلاسيكية بين الأهلي وضيفه الإسماعيلي، يوم الأحد المقبل، كما يلعب بيراميدز ضد إنبي.