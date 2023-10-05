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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على أحداث الحلقات الثالثة والرابعة من مسلسل " نصي الثاني "

صدى البلد

أذيعت الحلقات الثالثة والرابعة من مسلسل نصي الثاني من بطولة الفنان علي ربيع ، وذلك عبر منصة شاهد vip . 
 

وجاءت احداث الحلقة الثالثة من مسلسل نصي الثاني مليئة بالأحداث الكوميدية ، حيث يقوم نادي “ علي ربيع ” بكتابه أسم فتاة جديدة علي الكارث وهي زمليته “ ثراء جبيل " ، الا اته يكتشف انها أصبحت تتاجر في السلاح . 

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وبعد انتهاء علاقته مع زميلته السابقة يقع نادي “ علي ربيع ” في قصة حب اخري مع فتاه شهيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي ، الا انه يكتشف انهم عير متوافقان . 

 

تمكن مسلسل نصي الثاني من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر بعد طرحه بأيام علي منصة شاهد vip .

 

واحتل مسلسل نصي الثاني من بطولة علي ربيع وسلوي عثمان المركز الخامس من أصل 10 مراكز هم الأعلى في القائمة . 

 

يضم العمل إلى علي ربيع، كل من محمد محمود، محمود البزاوي، سلوى عثمان، إسماعيل فرغلي، سليمان عيد، ايمان السيد، ياسمين عمر، بمشاركة كوكبة من الممثلين الذين يظهرون كضيوف شرف.

 

ومن المقرر ان تظهر كل من الفنانة وفاء عامر ، وبسنت شوقي كضيفات شرف ضمن حلقات مسلسل نصي الثاني .

 

مسلسل نصي الثاني علي ربيع الحلقة الثالثة

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