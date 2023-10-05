رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية: سيناء تعيش عصرها الذهبي في عهد السيسي

‏قال علي فريج، رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية، إن سيناء تعيش الآن عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه حتى عام 1967 الكل كان يعتقد أن سيناء جزء من فلسطين ولا أحد كان يهتم بها ولا يعرف عنها أي شيء، وكانت سيناء معزولة عزلة كاملة عن الوادي بحكم القوانين التي كانت موجودة وقتها.

وأضاف فريج، خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "EXtra News"، أن اليوم نستطيع أن نقول إنه تم عودة سيناء بالكامل بعد ما قام الرئيس السيسي ‏بعمل نفق الإسماعيلية ونفق بورسعيد والعبور إلى سيناء، وأصبح يأخذ حوالي 3 أو 4 دقائق، لكن قبل ذلك كان الوصول إلى سيناء يستغرق 3 أو 4 ساعات، وهذا إنجاز كبير جدا.