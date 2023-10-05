علي معلول يحتفل بـ تأهل الأهلي لنهائي كأس مصر

شارك علي معلول، لاعب النادي الاهلي صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واحتفل بتاهل الفريق لنهائي كاس مصر بصور من اللقاء أمس أمام انبي وهدفه الأول من ركلة جزاء.

وتأهل الأهلي إلى دور نهائى كأس مصر بعد ثلاثية أمام إنبي، في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة في نصف نهائى كأس مصر.

وأحرز علي معلول الهدف الأول من علامة جزاء في الدقيقة 30 بعد عرقلة ديانج داخل منطقة الجزاء.

وأحرز موديست الهدف الثاني بعد تمريرة خاطئة من لاعبي إنبي لتصل للاعب الفرنسي الذى سدد الكرة بإتقان.

وعزز إمام عاشور النتيجة بعد توغل أكثر من رائع وسدد صاروخية سكنت الشباك.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.