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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

حفل علي الحجار بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر كامل العدد بمسرح السامر

صدى البلد

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم احتفالية مصر 5000 و50 سنة عبور التي أحياها المطرب الكبير علي الحجار وذلك تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني على مسرح السامر بالعجوزة.


وقام المطرب الكبير علي الحجار بغناء باقة من أجمل أغانيه ومجموعة من الأغاني الوطنية والتي إختتمها بأغنية "خللي السلاح صاحي".


حضر الحفل معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني والسيد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية وسعادة سفير فينزويلا السيد ويلمار بارينتوس ومجموعة من قيادات وزارة الثقافة.


بدأت احتفالية مصر 5000 و50 سنة عبور باوبريت جيش الشمس الذي كتبه واحنه الموسيقار محمد مصطفي وقدمه المطربون اميرة احمد ووليد حيدر ونهاد  فتحي ومصطفي النجدي بمصاحبة فرق الفنون الشعبية التابعة للشئون الفنية وفرقة مصطفي حجاج الاستعراضية الذي صمم الاستعراضات .


وكانت إحتفالية مصر 5000 و50 سنة تم نقلها من مدينة الإسماعيلية إلى مسرح السامر بسبب الأحداث المؤسفة التي حدثت وحرق مديرية أمن الإسماعيلية.


جدير بالذكر أن الإعلامي الفنان كريم كوچاك قام بتقديم إحتفاللية مصر 5000 و50 سنة عبور الذي أخرجه المخرج هشام عطوة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني العامة لقصور الثقافة المطرب الكبير علي الحجار عمرو البسيوني مسرح السامر بالعجوزة مصطفي حجاج وزيرة الثقافة

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