صحيفة سعودية تكشف عن وجود اتفاق بين نادي الهلال وروبن نيفيز لتجديد تعاقده

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم /الأحد/ عن وجود اتفاق بين مسئولو نادي الهلال واللاعب روبن نيفيز بشأن تجديد عقده، في ظل رغبة النادي في استمراره ضمن صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.



وأكدت صحيفة اليوم السعودية أن نيفيز اتفق مع مسئولو النادي على استمراره ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بصورة رسمية، وستشهد الأيام القادمة حسم هذا الملف والإعلان عن التجديد".



وأشارت إلى أن عقد لاعب الوسط البرتغالي صاحب الـ 28عاما سينتهي مع الهلال بنهاية الموسم الجاري، وسط اهتمام من بعض الأندية الإنجليزية في الحصول على خدماته، لذلك جاءت خطوة تجديد العقد تحصينا لوجود نيفيز في الفريق خلال الفترة القادمة.