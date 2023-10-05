عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: فتح منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم وجاري فتح منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن مبادة تخفيض الأسعار لافتا إلى فتح 5 منافذ بمراكز ديروط والبداري ومنفلوط وحي شرق.

 وسيتم فتح منافذ أخرى بالقرى والمراكز والأحياء تباعًا ضمن المبادرة التي تم إطلاقها بالتعاون مع مديرية التموين لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال عمل تدخلات سريعة مع كبار تجار الجملة والسلاسل التجارية لعرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة بشتى مراكز وقرى المحافظة وذلك بناءاً على توجيهات القيادة السياسية للدولة لتوفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.


وأكد محافظ أسيوط على أهمية تضافر جهود جميع الجهات لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لمواجهة الغلاء والاحتكار، بالإضافة إلى المرور اليومي على السلاسل التجارية والأسواق للتأكد من توافر كافة السلع الاستراتيجية والغذائية والتزامها بالإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة لروادها.


كما وجه بتكثيف الحملات التفتيشية المستمرة من قبل مسئولي التموين والمتابعة الميدانية وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.


من جانبه أوضح عصمت علي مدير عام بمديرية التموين بأسيوط إنه تنفيذًا لتوجهات محافظ أسيوط تم التنسيق مع كبار تجار الجملة وبعض السلاسل التجارية لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة محارية والغلاء وتخفيض الأسعار وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء تم اختيار مواقع لفتح هذه المنافذ وتم حتى الآن فتح 5 منافذ منهم منفذين بمركز ديروط ومنفذ بمركز منفلوط ومنفذ بمركز البداري ومنفذ بحي شرق تحت إشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط وعبداللطيف فضاله رئيس حي شرق وتم توفير السلع الغذائية والتموينية للمواطنين بأسعار مخفضة وجاري فتح مزيد من المعارض بالمراكز والمدن والقرى لمحاربة غلاء الأسعار والاستغلال ومنع الاحتكار والبيع بأسعار مبالغ فيها وتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

محافظ أسيوط يشهد احتفالية الثقافة بذكرى المولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر

قافلة جامعة أسيوط التنموية الشاملة تناظر 540 مواطنا بقرية شطب


يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية من خلال رقم الخط الساخن غرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الازمات بالمحافظة (2135858/ 088) و(2135727/ 088) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

أسيوط اخبار اسيوط اخبار محافظة اسيوط فتح منافذ للسلع الغذائية مبادرة تخفيض الأسعار تخفيض الأسعار مديرية تموين أسيوط سلع غذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

مدافع الأهلي السابق يصدم الجميع: انتقلت للقلعة الحمراء عبر " كوبري سويدي"

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

الحكومة تتحرك لمواجهة السيول.. انتقال سيارات شفط المياه من الإسكندرية والبحيرة لـ مطروح

سيول شديدة في مطروح وإجراءات عاجلة لتفادي تداعياتها

عودة مدفعجي الأهلي.. فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي زامبيا والجزائر

موضوعات متعلقة

ضمن "حياة كريمة".. محافظ أسيوط يعلن خطة القوافل العلاجية المجانية خلال أكتوبر

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى الحميات بحي غرب

ترشيحاتنا

اتجوزت عليكي عندك مانع | ضرب ينتهي بجريمة في منشية ناصر

مصرع أكثر من 600 جندي.. أوكرانيا تتكبد خسائر فادحة في الحرب

5 قرارات عاجلة.. كيف تعاملت الحكومة مع سيول مطروح؟

أصابت العدو بالشلل|200 طائرة مصرية أنهت على أسطورة الجيش الذي لا يقهر

الوطنية للانتخابات تعلن جاهزيتها بالماسحات الضوئية لعد توكيلات مرشحي الرئاسة والتأكد من صحتها

بسعر 1600 جنيه..موبايل رخيص من Nokia بكاميرا|ينافس سامسونج 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوز الكاتب النرويجي جون فوس بـ جائزة نوبل في الأدب 2023

في نفس اليوم.. أمريكي يسرق سيارة بها رضيع ثم بنك تجاري.. فيديو

ما علاقة محمد رمضان؟مخرج دوران شوبرا يكشف سرا خفيا عن هيثم أحمد زكي

تنظيم زيارة للملحقين العسكريين للعاصمة الإدارية ومجمع الصناعات الهندسية ووزارة الإنتاج الحربي

فيديو

مفاجأة في سعر الذهب اليوم | ماذا حدث ؟

من الطب إلى الوصيفة الثالثة|أول متسابقة محجبة في تاريخ مسابقة ملكات الجمال 2023

مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه بتصويت تاريخي .. ما القصة؟| فيديوجراف

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ