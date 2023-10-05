مني عبد الغني: نصر أكتوبر ارتبط بطفولتي ومازلنا نشعر بالفخر بسببه

أكدت الفنانة منى عبد الغني، أن ذكرياتها مع نصر أكتوبر لا يمكن أن يمحو من ذاكرتها خاصة وأنها عاشت تلك الفترة في طفولتها حين كانت في المدرسة.

وأضافت مني عبد الغني في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “العالم العربي كله حينها احتفل بعبورنا وانتصارنا ، فقد كانت خبطة شديدة من الرئيس السادات تجاه العدو ، فمازال الشخص يشعر بالفخر انه مصري بسبب هذا الانتصار”.

وتابعت الفنانة القديرة مني عبد الغني: “بعد ذلك ارتبط نصر اكتوبر لدي بالمشاركة في احتفالاته الوطنية ، فقد شارك في عدد كبير من الحفلات الرسمية وغير الرسمية التي كانت تقام للاحتفال بالنصر، وكنت اري الفنانة شادية في الكواليس وهي تستعد لتقديم اغنيتها الوطنية”.

واستكملت مني عبد الغني: “حين استمع إلى أغاني الاحتفال، تعود بس الذاكرة إلى الطفولة ، حين كنت أقف في طابور المدرسة لغناء النشيد والأغاني الوطنية احتفالا بهذا الانتصار العظيم”.