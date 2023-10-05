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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر حيثيات المحكمة في حيازة متهم بتعاطي الهيروين بمدينة نصر

صدى البلد

 أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات حُكمها على مُتهمٍ بحيازة مُخدر الهيروين في مدينة نصر بقصد التعاطي.

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وأسندت النيابة العامة للمُتهم “جابر. م” بأنه وآخر سبق الحكم عليه بتهمة حيازة مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وكشفت حيثيات المحكمة أن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وعقيدتها واطمأن لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المُحاكمة، تتحصل في أنه ونفاذاً للأمر الصادر عن النيابة العامة في القضية رقم 29429 لسنة 2019 جنح قسم أول مدينة نصر بضبط وإحضار كل المتهمين “محمود. ش” (سبق الحُكم عليه) و"جابر. م" (المحكوم عليه)، انتقل مُعاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر إلى حيث أيقن تواجدهما. 


وبضبطهما وتفتيشهما، عثر مع الأول على 3 لفافات ورقية يحوي كل منها جوهر الهيروين المُخدر، أحرزها الأول وحازها الثاني بواسطته بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

وأوضحت الحيثيات، أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المُتهم أخذاً من مفاد ما تطمئن إليه المحكمة من شهادة النقيب مُعاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بالتحقيقات وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي.

وأكد مجري التحريات في التحقيقات بأنه ونفاذاً للأمر الصادر من النيابة العامة في القضية المُشار إليها، انتقل إلى حيث أيقن تواجدهما، وبضبطهما وتفتيشهما عثر مع الأول على 3 لفافات ورقية يحوي كل منها مسحوق بيج اللون يُشبه جوهر الهيروين المُخدر.

وبمُواجهتهما أقر الأول بإحرازها وأقر الثاني بحيازتها بواسطة الأول بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافات الورقية المضبوطة يحوي كل منها مسحوق بيج اللون ثبت أنه لجوهر الهيروين المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات ووزنوا قائماً 00.60 جرام. 

وأضافت الحيثيات: "حيث إنه ونظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها، ترى المحكمة أخذ المُـهم بقسطٍ من الرأفة وذلك في حدود نطاق ما خولتها لها المادة 17 من قانون العقوبات، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية".

وقضت المحكمة بمُعاقبة “جابر. م” بالحبس مع الشغل سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، وبمُصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الين صادق، وحضور محمد وهدان، وكيل النيابة، وحضور محمد طه، أمين السر. 

حيثيات المحكمة أسندت النيابة العامة الحبس مع الشغل القاهرة الجديدة النيابة العامة شرطة مدينة نصر قسم أول مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر مباحث قسم شرطة مدينة نصر

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