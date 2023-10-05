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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة سوهاج تحصد المركز الأول في كرة السلة بالملتقى الرياضي بكفر الشيخ

صدى البلد

حصدت جامعة سوهاج المركز الأول والميدالية الذهبية في لعبة كرة السلة  طلبة، خلال مشاركتها في المهرجان الرياضي للأسر الطلابية لطلبة وطالبات الجامعات المصرية للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، و الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي).

ويأتي ذلك بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ،  تحت شعار" شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، وشارك خلال منافساته ٤٠٠ طالباً وطالبة من ١٨ جامعة مصرية، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

وقدم رئيس الجامعة الشكر للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لدعمهم اللامحدود لتنفيذ العديد من الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات، والتي تسهم في غرس قيم المنافسة الشريفة، وتبادل الخبرات وإكتساب المهارات واستغلال الطاقات الشبابية.

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جامعة سوهاج

وتنمية قدراتهم على التفكير الإبداعي، وأيضاً تعزيز قيم الولاء والإنتماء للوطن، مما يسهم في تخريج طلاب مؤهلين أكاديمياً وعملياً للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة وتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠م.

وهنأ الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الفريق الفائز بالميدالية الذهبية، مضيفاً أن مثل هذه الملتقيات تعد مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية للتنافس الشريف في كافة الأنشطة الرياضية.

وأكد على أهمية ممارسة الأنشطة بإعتبارها محوراً  لبناء الشخصية المتكاملة، وحجر أساس نجاح الاستثمار البشري لتلبية متطلبات التنمية فى مصرنا الحبيبة.

وأوضح محمد يوسف مدير إدارة الأسر والإتحادات الطلابية أن الوفد المشارك ضم ١٤ طالب وطالبة، مضيفاً أن الملتقى شمل عدد من  الألعاب الرياضية وهي  خماسي كرة القدم،  تنس الطاولة، كرة السرعة، الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى ألعاب ترويحية مفتوحة.

وقال نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي بإدارة رعاية الشباب المركزية، أن الجامعة حصدت أيضاً خلال الملتقي المركز الرابع في لعبة تنس الطاولة طالبات، وتم تقديم جوائز عينية ودروع وشهادات تقدير للفائزين والمشاركين.

 

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