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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: نصر أكتوبر ملحمة وطنية ضربت أروع الأمثلة في الفداء

نصر اكتوبر
نصر اكتوبر

هنأت النائبة شيرين عليش، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب ، وعضو حزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدة أنه أعظم انتصار في تاريخ مصر الحديث.

 نصر أكتوبر المجيد سيظل شاهدا عبر التاريخ على نجاح قواتنا المسلحة الباسلة 

وأضافت عليش، فى بيان لها اليوم ، أن نصر أكتوبر المجيد سيظل شاهدا عبر التاريخ على نجاح قواتنا المسلحة الباسلة في استرداد الأرض والكرامة، وتقديم أروع الأمثلة فى التضحيات والبطولة، مشيرة إلى أن القوات المسلحة مازالوا يقدمون أرواحهم فداء لمصر وشعبها ضد قوى الشر والإرهاب الأسود ومن ورائهم من الداعمين لهم.

 

وذكرت أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، أن ملحمة العبور ستظل محفورة في ذاكرة الوطن لنستلهم منها العزيمة والإرادة والتكاتف الشعبي وغيرها من الثوابت الوطنية الهامة، فمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعبها قادرة على مواجهة التحديات الراهنة واستكمال التنمية بإصرار وصمود، والنهوض بالدولة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

 

وطالبت النائبة، الشعب المصري باستحضار روح نصر أكتوبر بالعمل وبذل الجهد من أجل الارتقاء بأوضاع الدولة في كافة القطاعات لاستكمال خطط التنمية التي تخطوها مصر منذ سنوات لتحقيق الإنجازات وعدم الالتفات وراء الشائعات لوقف حركة التنمية.

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