برلماني : حرب أكتوبر أعادت العزة والكرامة للوطن العربي

هنأ النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع ضباط وجنود القوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، الذى أعاد العزة والكرامة للوطن العربي، ويؤكد عبقرية العسكرية المصرية في قهر المستحيل.

وقال "البنا"، إن الندوة التثقيفية التي عقدتها القوات السملحة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضت حجم التضحيات والبطولات التي خاضها الجيش المصري في مواجهة جيش الاحتلال على أرض سيناء الغالية، والتي دفع أبناء مصر أرواجهم ودمائهم ثمنا لاستعادتها كاملة دون تفريط في ذرة رمل واحدة، مطالبا بأن نتعلم من دروس الماضي من أجل عبور الحاضر والوصول بمصر إلى مستقبل أفضل.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن حرب أكتوبر حطمت المستحيل، حيث تمكن الجيش المصري خط برليف المنيع ، ليسطر جنود مصر بدمائهم ملحمة جديدة تضاف إلى سجل بطولاته الطويل، متمنيا أن يواصل الشعب المصري التحامه مع قيادته السياسية من أجل مواصلة معركة البناء والتنمية والنهضة التي بدأت منذ سنوات، والتي تعد حائط الصد الأول في حماية مقدرات هذا الوطن.