عشرات المفقودين في فيضان بحيرة بالهند .. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، عشرة قتلى وعشرات المفقودين إثر فيضان بحيرة في الهند.

ووفقا للتقرير، لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم في شمال شرق الهند بعد أن فاضت بحيرة جليدية بسبب أمطار غزيرة ضربت المنطقة، ولا يزال العشرات في عداد المفقودين.

