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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جولات تفقدية وانتظام للدراسة ولقاءات تعريفية بألسن عين شمس

صدى البلد

بدأ العام الدراسي الجديد ٢٠٣٢/٢٠٢٤، منذ اللحظات الأولى وسط حزمة من الإجراءات التى اتخذتها كلية الألسن بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

حيث قامت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس ، بجولة تفقدية للإطمئنان على انتظام العملية التعليمية فى أول أيام الدراسة بالكلية للعام الجامعى 2023/2024، وأكدت أن العملية التعليمية منتظمة فى القاعات من أول ساعة فى العام الدراسي بكل الأقسام.

وأشارت إلى أن عملية التعليم الهجين مستمرة خلال العام الدراسي الجديد، حيث يتزامن التعليم الأرضي مع التعليم الإلكترونى ، وذلك لخدمة العملية التعليمية بشكل فعال، كما أوضحت أن إدارة الكلية اتخذت خطوات واسعة للاستعداد لاستقبال الطلاب من خلال القيام بعملية صيانة شاملة لمبانى الكلية والقاعات، وجاري إحلال وتجديد ثلاث مولدات كهربائية جديدة وذلك للإرتقاء بالقدرة الكهربائية والأحمال بالكلية، كما تم تطوير جزء كبير من المكان المخصص لاستراحة الطلاب وخلق متنفس جديد لهم بجانب مسرح الكلية الجديد.

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وعلى صعيد أخر قام السادة  رؤساء الأقسام من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بعقد سلسلة من اللقاءات التعريفية للطلاب الجدد، حيث عُقد على مدار الأسبوع الأول من الدراسة عشرة لقاءات تعريفية لأقسام اللغات الإيطالية،  الروسية، الفرنسية، الإنجليزية، الفارسية، الألمانية، العربية، الإفريقية، الصينية، التركية، البرتغالية، التشيكية.

كما تستكمل الأقسام عقد ندواتها التعريفية خلال الأسبوع الثانى وهي أقسام اللغات الإسبانية، الصينية، السامية، الكورية، وذلك بقاعة مؤتمرات الكلية وقاعة الترجمة الفورية، وسط إجراءات تنظيمية بالتعاون مع الأقسام وإدارات الكلية المختلفة المكلفة بتنظيم اللقاءات وفق آليات تم وضعها لتسهيل وخدمة العمل داخل أروقة الكلية.

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العام الدراسي الجديد كلية الألسن بجامعة عين شمس جامعة عين شمس جولة تفقدية للإطمئنان على انتظام العملية التعليمية العملية التعليمية أول أيام الدراسة عملية التعليم الهجين

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