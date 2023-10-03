الشراكات الدولية.. خبراء التعليم: التعاون الدولي وسيلة لتعزيز جودة البحث العلمي.. جامعة عين شمس: نعمل على إطلاق سيارة كهربائية مبتكرة قريبًا بمشاركة الطلاب

هشام الحريري: التعاون الدولي وسيلة لتعزيز جودة البحث العلمى

غادة فاروق: عين شمس تولي اهتمامًا كبيرًا للإبداع والابتكار

تسهم الجامعات المصرية بشكل فعال في حل مشاكل المجتمع؛عن طريق الاستدامة من خلال الأنشطة والفعاليات- العديد من الخدمات المختلفة التي يمكنها أن تعمل على الرقي بالمجتمع وتنميته من ناحية، إلى جانب إشراك الطلاب في التفاعل المجتمعي وبذر روح التعاون في نفوسهم؛ ليكونوا أكثر فعالية وخدمة لموطنهم

قال هشام الحريري استاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس أن التعاون الدولي يمثل محورا بالغ الأهمية في استراتيجية الجامعات المصرية ، حيث إن الجامعات تضع ضمن أولوياتها تحقيق القدرة على إتاحة تعليم عالٍ متميز، وتسعى في المقام الأول إلي التقدم في إطار تنافسي يحقق لخريجها القدرة علي النفاذ إلي أسواق العمل، إلي جانب بناء قدرات أعضاء الهيئة الأكاديمية العلمية والبحثية من خلال التفاعل والتشارك الأكاديمي مع أقرانهم بكبري الجامعات العالمية.

وأكد الدكتور هشام الحريري علي أهمية التعاون الدولي كوسيلة لتعزيز جودة البحث العلمى وزيادة تأثيره ونشر المعرفة عبر الحدود، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل، وتوطيد التواصل بين الدول لخدمة الصناعة والاقتصاد والشعوب والمجتمعات، مشيرا إلى أن التحولات النموذجية في عالم اليوم باستبدال الماكينة بعصر التكنولوجيا فرضت تحديات جديدة فى مواجهة الأزمات.

وأشار الحريري إلى اهتمام أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، للشباب المبدعين والباحثين لدعم عملية البحث العلمي والابتكار ودعم الشباب وربط الجامعات المصرية بالجامعات العالمية من خلال برامج شراكة وتوأمة بين الجامعات المصرية والعالمية ووضع خطط عمل مشتركة وتعزيز التبادل الطلابي والأكاديمي .



أكدت الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة تعمل على تطوير برامجها في مختلف المجالات، وتهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل والتطور التكنولوجي. تم اعتماد لوائح جديدة في كليات الهندسة والإعلام والحقوق، وتتم مراجعتها بشكل دوري لتتوافق مع وسائل التعليم الحديثة ومتطلبات سوق العمل. تسعى الجامعة أيضًا إلى التعاون مع الشركات الدولية والجامعات العالمية الكبرى، وتعمل على إطلاق سيارة كهربائية مبتكرة قريبًا بمشاركة الطلاب وبالتعاون مع شركة متخصصة.

وتقول الدكتورة غادة فاروق أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا للإبداع والابتكار، وتوفر فرصًا للطلاب لاكتشاف قدراتهم الإبداعية منذ اليوم الأول في الجامعة. يتم تنظيم ندوات ودورات تعريفية لتعزيز الإبداع والابتكار، وتقام مسابقات وتصفيات لاختيار الطلاب الموهوبين في مختلف المجالات وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات العالمية. وقد حققت الجامعة نجاحًا في الفوز بعدد من الجوائز العالمية في مجال ابتكار وصناعة السيارات الكهربائية.

وتقوم الجامعة حاليًا بعقد اتفاقية تعاون مع شركة متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، حيث ستتولى الجامعة مهمة البحث والتطوير والدعم الفني لعملية الإنتاج. وبذلك ستكون الجامعة الأولى التي تعمل على تطوير صناعة السيارات الكهربائية في مصر. يعد هذا التوجه نتاجًا للإبداع والابتكار الذي تعززه الجامعة وتدعمه، ومن المتوقع أن نشهد قريبًا إنتاج سيارة كهربائية جديدة ومبتكرة بواسطة طلاب جامعة عين شمس بالتعاون مع الشركة المتخصصة والمصانع في هذا المجال.

أكد الدكتور الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق أن الشراكات الجامعية مدخل رئيسي ودافع قوي لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030 .

وأضاف الدكتور ماجد ابو العينين أن العالم شهد العالم خلال السنوات القليلة الماضية ظهور العديد من الاتجاهات التربوية العالمية التي تهدف انتشار دولي على الممارسات الجامعية ، بما يحقق اتساع العالمية و تقديم وانتشار الخدمات التعليمية وجعلها عابرة لحدود الدول والقارات .

وأوضح ،أن الشراكات الجامعية لها دور إيجابي في تحقيق الريادة العالمية للجامعات؛ فضلا عن زيادة المكانة العالمية للجامعات المصرية، واكتساب خبرات جديدة من الجامعات الدولية، وتبادل الاساتذة، والابحاث العلمية المشتركة؛ مما ساعد فى تغيير التصنيف الدولي للجامعات على المدى البعيد، ومن ثم احتلالها تصنيفًا عالميًا أكثر تقدًما، من خلال الانفتاح على مجموعة من الافكار الجديدة عبر أوسع التخصصات.



