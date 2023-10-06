عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1.9% في 2023

صدى البلد

توقع البنك الدولي تراجع نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2023 إلى 1.9% من 3% كانت متوقعة في أبريل الماضي، و6% في 2022، بعد انخفاض إنتاج النفط في المنطقة، وتزايد الضغوط المالية العالمية، وزيادة التضخم.


وتوقع البنك - في التحديث الاقتصادي لتوقعات نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - أن تنمو اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي 1% مع خفض إنتاج النفط وتراجع أسعاره، من 7.3% محققة في 2022.


وتوقع التقرير انخفاض نمو البلدان النامية المصدرة للنفط في المنطقة من 4.3% في عام 2022 إلى 2.4% في عام 2023، فيما سيتراجع نمو اقتصادات البلدان المستوردة للنفط في المنطقة إلى 3.6% في عام 2023، من 4.9% في عام 2022، مع تشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع التضخم.


وتساءل نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج: "كيف سيجد 300 مليون شاب سيطرقون أبواب سوق العمل بحلول عام 2050 وظائف بكرامة إذا كانت المنطقة تنمو ببطء؟"، قائلًا إن التحديات الهيكلية التي تواجهها أسواق العمل في المنطقة ستتفاقم بدون إصلاح السياسات الاقتصادية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نسألكم الدعاء.. التشخيص الأخير للدكتور هاني الناظر بعد إصابته بخلايا سرطانية

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

مفاجأة سعيدة من الحكومة للمواطنين الأسبوع المقبل.. تفاصيل

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

يلمح للانتقال إلى الأهلي.. أحمد فتوح يثير الجدل بصورة جديدة

أحمد الطنطاوي يجيّش المؤسسات الدولية ضد مصر.. وشبهة في بيان البرلمان الأوروبي

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

ترشيحاتنا

استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي في نابلس

جهاز تعمير سيناء: أرض الفيروز شهدت مشروعات تنمية شاملة منذ عام 2014 بـ 600 مليار جنيه

عاجل.. فتح الطريق الدولي جزئيا أمام السيارات بعد رفع مياه سيول مطروح|صور

رئيس قناة الوثائقية : جهزنا أفلاما تعكس الأحداث والمعارك التي دارت في 1973

دعاء جميل صباح يوم الجمعة .. ردده بعد الفجر

يخدم أهداف الجماعة الإرهابية.. ثورة غضب ضد أحمد طنطاوي بسبب البرلمان الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تشارك جمهورها صورة برفقة ابنة شقيقتها

شفاءك يارب.. صورة لجمال شعبان مع هاني الناظر بعد انتشار خبر مرضه

نسألكم الدعاء.. التشخيص الأخير للدكتور هاني الناظر بعد إصابته بخلايا سرطانية

الصلح خير| حقيقة مشاجرة حسين الشحات ومدرب الفريق.. وهذا موقف الإدارة

فيديو

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ