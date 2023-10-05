نصر سالم: نتائج لجنة أجرانات أكبر دليل على ما حققته مصر بحرب أكتوبر

كشف اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق عن ذكرياته بشأن حرب أكتوبر، قائلا إن إسرائيل بعد الحرب شكلوا لجنة أجرانات للبحث في التقصير الذي تم في هذه الحرب، لافتا إلى أن اعتراف إسرائيل بالتقصير دليل على هزيمتهم في الحرب، لجنة أجرانات لم تُعلن حتى الآن ما توصلت له إذ أنها تحتوي على "بلاوي وكوارث" حدثت في الجيش الإسرائيلي.

نصر سالم يتحدث عن حرب أكتوبر

وأضاف "سالم"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في تغطية خاصة احتفالا بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر، أن لجنة أجرانات قامت بعزل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ومدير المخابرات الإسرائيلي وتعزل قائد الجبهة، وهم أكبر ثلاث قادة، كل هذه دلائل للرد على إسرائيل حول انتصار مصر في الحرب.

وتابع أن رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير من اليوم السابع أكتوبر وهي تصرخ وتناشد أمريكا بإنقاذ إسرائيل، وموشيه ديان قدم استقالته أثناء الحرب ثلاث مرات ورئيس الوزراء الإسرائيلي رفضتها، فضلا عن أن جولدا مائير طلبت السفر لأمريكا لمقابلة الرئيس الأمريكي وتناشده بإنقاذهم في هذا الوقت.

وأردف، أن مصر حققت أهدافها من حرب أكتوبر بالكامل، إذ أن الحرب كانت هي استعادة سيناء، ونجحت في استعادة سيناء بالكامل.