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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات هوندا باسبورت 2024 الجديدة

هوندا باسبورت موديل
هوندا باسبورت موديل 2024 اليابانية الجديدة

أعلنت شركة هوندا عن طرازها الجديد هوندا باسبورت موديل 2024 وتنتمي باسبورت الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر باسبورت بالعديد من المواصفات الجديدة ، بالإضافة الي تصميمها المميز والأنيق .

 سيارة هوندا باسبورت موديل 2024 اليابانية الجديدة 

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سيارة هوندا باسبورت موديل 2024 مخصصة للسير علي الطرق الوعرة والصحراوية الغير ممهدة، وسيتم طرح السيارة بالأسواق العالمية قبل نهاية العام الجاري 2023 .

 هوندا باسبورت موديل 2024 اليابانية الجديدة 

- مواصفات باسبورت موديل 2024 :

مقصورة  سيارة هوندا باسبورت موديل 2024 اليابانية الجديدة 

زودت سيارة هوندا باسبورت موديل 2024 بالعديد من التكنولوجيات الحديثة منها ، نظام تعليق محسن لفئة باسبورت، و إطارات جديدة، و عجلات مقاس 18 بوصة، وبها مجموعة اكسسوارات جديدة يابانية، و لوح حماية أمامي، وشبك أمامي أكثر شراسة ، ورفارف سوداء جريئة، بالإضافة الي احتوائها علي لمسات سوداء رياضية، وبها تخييط أحمر جذاب في مختلف أنحاء المقصورة، وكونسول وسطي جديد، ومسند ذراع مدمج في الكونسول .

- محرك هوندا باسبورت موديل 2024 :

 هوندا باسبورت موديل 2024 اليابانية الجديدة 

زودت سيارة هوندا باسبورت موديل 2024 بمحرك 6 سلندر ، سعه 3500 سي سي ، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات .

 سيارة هوندا باسبورت موديل 2024 اليابانية الجديدة 

وجدير بالذكر أن شركة هوندا اليابانية لم تكشف عن الأسعار الخاصة بسيارة هوندا باسبورت موديل 2024 حتي الآن .
 

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