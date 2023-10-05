مواصفات هوندا باسبورت 2024 الجديدة

أعلنت شركة هوندا عن طرازها الجديد هوندا باسبورت موديل 2024 وتنتمي باسبورت الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر باسبورت بالعديد من المواصفات الجديدة ، بالإضافة الي تصميمها المميز والأنيق .
سيارة هوندا باسبورت موديل 2024 مخصصة للسير علي الطرق الوعرة والصحراوية الغير ممهدة، وسيتم طرح السيارة بالأسواق العالمية قبل نهاية العام الجاري 2023 .
- مواصفات باسبورت موديل 2024 :
زودت سيارة هوندا باسبورت موديل 2024 بالعديد من التكنولوجيات الحديثة منها ، نظام تعليق محسن لفئة باسبورت، و إطارات جديدة، و عجلات مقاس 18 بوصة، وبها مجموعة اكسسوارات جديدة يابانية، و لوح حماية أمامي، وشبك أمامي أكثر شراسة ، ورفارف سوداء جريئة، بالإضافة الي احتوائها علي لمسات سوداء رياضية، وبها تخييط أحمر جذاب في مختلف أنحاء المقصورة، وكونسول وسطي جديد، ومسند ذراع مدمج في الكونسول .
- محرك هوندا باسبورت موديل 2024 :
زودت سيارة هوندا باسبورت موديل 2024 بمحرك 6 سلندر ، سعه 3500 سي سي ، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات .
وجدير بالذكر أن شركة هوندا اليابانية لم تكشف عن الأسعار الخاصة بسيارة هوندا باسبورت موديل 2024 حتي الآن .