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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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سناء منصور: إسرائيل أدانت ما قدمناه في مونت كارلو خلال انتصار أكتوبر

الإعلامية سناء منصور
الإعلامية سناء منصور

كشفت الإعلامية سناء منصور، عن كواليس تواجدها في إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أثناء حرب أكتوبر، قائلة إنها فوجئت هي وكل من معها بدخول مصر حرب مع إسرائيل في السادس من أكتوبر، وامتد عمل الإذاعة في ذلك الوقت من 4 ساعات لـ 17 ساعة متواصلة. 

سناء منصور تتحدث عن موقفها في حرب أكتوبر 

وأضافت سناء منصور، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في تغطية خاصة من فضائية "سي بي سي" بمناسبة مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر المجيد، أن جامعة الدول العربية قدمت برقية تهنئة لإذاعة مونت كارلو وتغطيتها لحرب أكتوبر، فضلا عن أن إسرائيل أرسلت رسالة للخارجية الفرنسية تدين ما قدمه راديو مونت كارلو أثناء حرب أكتوبر، "إحنا كنا فرحانين أوي وقتها، فجأة الموضوع قلب جد، ورئيس الإذاعة جه وبقا يسأل إيه اللي بيحصل ده". 

وتابعت سناء منصور، أن رئيس الإذاعة هاجمها بشكل كبير بسبب ما قدمته في الإذاعة من سعادتها وقت حرب أكتوبر، "لم أتحمل كلامه وحسيت أني بعمل رسالة عملي بشكل طبيعي، "العرق الصعيدي بتاعي طلع وقدمت استقالتي وقتها". 

وواصلت، أن رئيس الإذاعة قبل الاستقالة بشكل فوري، وفجأة كل المذيعين العرب قدموا استقالتهم معها لتضامنها، "كنا 4 مذيعين عرب بيقدموا استقالتهم في وقت مفيش عرب في المكان كله، والتضامن من المذيعين خلاه يتراجع مع قراره وطلب مني أنتظر 24 ساعة". 

واستكملت: “كملنا لمدة 24 ساعة، وبعدها لقينا رئيس الإذاعة طلب نكمل بعد مفاوضات مع المسؤولين، وطلب مننا نهدي الجو شوية، وأن كل كلمة بتتقال على الهوا ستترجم لفرنسي بعد ذلك”. 

سناء منصور حرب اكتوبر السادس من اكتوبر إسرائيل عمرو خليل

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