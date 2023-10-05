254 مليون رغيف يوميا.. الدولة تتحمل 90 قرشا للرغيف وزيادة الدعم 2024

تستهلك مصر نحو 8 ملايين و500 ألف طن من القمح كل عام، بينها 4 ملايين محلي، و4 ملايين ونصف المليون مستورد، وفقا لتصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي.

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وكشف الوزير عن استهلاك مصر العام من الخبز الذي يزيد يومياً عن 254 مليون رغيف، أي أكثر من 762 مليونا و500 ألف كيلوغرام شهريا، إلى أن يتعدى 93 مليار رغيف كل عام، كلفة الواحد منها 85 قرشا، إلا أن المواطن يشتريه بـ 5 قروش، والباقي مدعوم من الدولة.

ويوجد أكثر من 30 ألف مخبز بلدي تابعين في مصر للمخابز التموينية، ملتزمة بالسعر والوزن، إضافة إلى 5000 مخبز تنتج الرغيف السياحي و الإفرنجي، المختلفة جودته بين منطقة وأخرى.

جودة ‏المنتج في رغيف الخبز

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، مديري المديريات بالمحافظات بضرورة الاهتمام بجودة ‏المنتج في رغيف الخبز والسلع التموينية والدقيق.

وطالب وزير التموين خلال اجتماعه بمديري المديريات، بضرورة تشكيل ‏لجان مع وضع خطط أسبوعية لمناطق الاستهداف سواء للمطاحن أو مخازن ‏السلع التموينية او المخابز، وأكد ضرورة تحريك هذه اللجان وتغيير أعضائها من مكان ‏لآخر في مدة لا تتعدى الشهر لكل لجنة بكل منطقة.

غلق المخابز المخالفة

وشدد المصلحي ، على مديري ‏المديريات بضرورة توجيه إنذار للمخالف مرة واثنين والثالثة يتم الغلق لكل ‏من لا يلتزم بمعايير الجودة في الإنتاج، مشيرا الى ان الدولة تدفع 127 مليار ‏سنويا لدعم الخبز والسلع التموينية ومنها 91 مليارا للخبز فقط.

وصرح المتحدث الرسمي معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال أن الدكتور على المصيلحي - وزير التموين ‏والتجارة الداخلية شدد على مديري المديريات بضرورة المرور الدائم من خلال ‏اللجان المُشكلة بكل مديرية على المطاحن للتأكد من انتاج دقيق مطابق ‏للمواصفات ، ومخازن الجملة للتأكد من جودة السلع التي تصرف للمواطن ‏على بطاقة الدعم والتزام امين العهدة بصرف السلع لمنافذ الصرف والحفاظ على ‏جودتها.

الدولة تتحمل 90 قرشًا تكلفة إنتاج رغيف خبز واحد

وأكد أحمد كمال، أن الدكتور علي المصيلحي ‏‏- وزير التموين والتجارة الداخلية شدد على مديريات التموين بالمرور ‏الدائم من خلال اللجان المُشكلة على المخابز عبر المخطط الموضوع يوميًا مع ‏التشديد على رئيس اللجنة لمتابعة جودة رغيف الخبز المدعم من الدولة ‏للمواطن والتي تتحمله الدولة تكلفة انتاج تقدر ب 90 قرشًا للرغيف الواحد.

زيادة دعم رغيف الخبز خلال 2024

زادت مخصصات دعم السلع التموينية في الموازنة العام للدولة للسنة المالية 2024/23 نحو 37 مليار جنيه، حيث سجلت نحو 127 مليارا و700 مليون جنيه، مقابل نحو 90 مليار جنيه للسنة المالية العام السابق 23/22.

وزادت مخصصات دعم رغيف الخبز لنحو 70 مليون فرد، بتكلفة بلغت نحو 83 مليارا و619 مليون جنيه، ودغم دقيق المستودعات بنحو 5 مليارات و375 مليون جنيه.

ويكون دعم رغيف الخبز، وفقًا للنظام التالي: دعم نقاط الخبز = 10 قروش / رغيف × 25.440 مليار رغيف، بنحو 2 مليار و544 مليون جنيه.

وبما يعكس تحمل الدولة لجميع الزيادات التي طرأت على أسعار القمح المحلي والمستورد وباقي التكاليف الأخرى، بما يضمن استمرار تقديم رغيف الخز بسعر خمسة قروش بالرغم من ارتفاع تكلفته لما يقرب من جنيه.

حقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز

نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية.

قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار إتاحة صرف فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية في شكل سلع غذائية واستهلاكية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعي دون إلغاء، حيث يتم احتساب عدد الأرغفة التي تم توفيرها كنقاط مجمعة واستبدالها من المنافذ التموينية المختلفة طوال أيام الشهر، دون التقيد بأيام بعينها، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

مناشدة وسائل الإعلام

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).