الحكومة ترفع شعار "المواطن أولا"| الانخفاضات تضرب أسعار الطماطم والبصل.. والسكر “هيرخص تاني”

قرارات مهم لخفض الأسعار

البصل يتراجع 5 جنيهات والطماطم تنخفض 7 جنيهات

حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر لخفض الأسعار

رفعت الحكومة، قرار المواطن أولى حيث اتخذت عدد من القرارات بوقف تصدير عدد من السلع على رأسها البصل والسكر مما يساهم في خفض أسعار هذه السلع في الأسواق.

وانخفضت أسعار البصل في الأسواق بنحو 5 جنيهات، ليتراوح سعر كيلو البصل بين 17 و19 جنيها في سوق العبور، مقارنة بـ 23 و25 جنيها للكيلو، كما شهدت أسعار الطماطم بعض التراجع في أسواق الجملة بعد اعتدال الطقس بحوالي 7 جنيهات ليتراوح سعر كيلو الطماطم بين 13 جنيه لـ 15 جنيها بعدما وصلت إلى 20 جنيها.

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قرار وقف تصدير البصل المصري

وأعلن المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة، أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

انخفاض أسعار الطماطم بعد اعتدال الطقس

أسعار الطماطم في الأسواق انخفضت بشكل واضح خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر الكيلو لـ 15 جنيها، و18 جنيها في الأيام القليلة الماضية، بعد أن كان قد وصل السعر لـ 25 جنيها للكيلو.

أسعار البطاطس اليوم في سوق العبور

سجل سعر كيلو الطماطم بين 13 جنيها إلى 15 جنيها والبطاطس بين 8.5 جنيه إلى سعر 11.5 جنيه.

أسعار البصل اليوم في سوق العبور

سجل سعر كيلو البصل بين 14 جينه إلى 19 جنيه وسعر كيلو الكوسة بين 5 إلى 9 جنيهات.

السكر هيرخص بأمر الحكومة

وارتفع سعر السكر بشكل كبير في الأسواق ما أثار استياء المواطنين خاصة غير المستفيدين من دعم بطاقة التموين، حيث تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية كيلو سكر بسعر 12.60 جيه ضمن منظومة السلع التموينية ليكون سعر كيلو السكر في التموين 12.60 جينه مقابل 30 جنيها في الأسواق.

قرار من التموين بشأن السكر

اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إجراءات باستيراد ٢٠٠ ألف طن سكر خام والمقرر وصولها خلال الفترة القادمة.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألا تقل عن ٦ أشهر، وذلك بخلاف الكميات التي تم استيرادها.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الاستيراد سيتم من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (شركة الفيوم لصناعة السكر وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر وشركة الدلتا للسكر وشركة النوبارية للسكر).

السكر هيرخص.. قرار حكومي بحظر تصديره لمدة 3 أشهر

وقرر وزير التجارة والصناعة استمرار حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر تبدأ من 20 سبتمبر الجاري.

وكان آخر قرار بحظر تصدير السكر خلال مارس الماضي، ليستمر الحظر حتى يونيو الماضي.

ومن المقرر أن يتم تعميم القرار على المنافذ الجمركية خلال بداية الأسبوع المقبل، ليتم تفعيله، حيث كان قد صدر قرار الحظر في 24 مارس الماضي.

سعر السكر التمويني والحر اليوم

سعر السكر في التموين.. استقرت أسعار السكر التمويني خلال صرف مقررات دعم شهر سبتمبر عند مستوى 12.60 جنيه للكيلو، حيث يحصل كل فرد داخل بطاقة التموين على حصة زجاجة زيت تمويني بسعر 30 جنيها وكيلو سكر بسعر 12.60جنيه وسلعة إضافية استكمالات لقيمة دعم الفرد 50 جنيها.

سعر السكر الحر.. قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في سعر السكر، حيث قفز سعر الطن من 32 ألفا ليسجل 35 ألف جنيه حاليا، بزيادة حوالي 3 آلاف جنيه مقارنة بمستواه الأسبوع الماضي، فيما يتراوح سعره للمستهلك من 33 إلى 35 جنيها للكيلو.

ارتفاع أسعار السكر غير مبرر

وأضاف المنوفي، أن ارتفاع أسعار السكر غير مبرر، خاصة أن الإنتاج من السكر وفير، ولا يوجد أي نقص في السكر بالسوق، والمخزون الاستراتيجي آمن ويكفي حتى شهر أبريل المقبل، فضلا عن قرار مد حظر ارتفاع أسعار السكر غير مبرر بأنواعه للسوق الخارجي مدة 3 أشهر أخرى، من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وطالب المنوفي، بضرورة كتابة السعر على العبوات، حتى يتوقف التذبذب في سعر سلعة السكر واستمرارها في الارتفاع بشكل شبه دائم، كما يسهم في وقف الاحتكار وانفلات الأسعار، ويحد من الارتفاعات المتتالية للأسعار، حيث إنه لا يمكن بيع السلعة المكتوب عليها سعر، أي المسعرة، إلا بعد نفاد الكميات المكتوب عليها السعر القديم.

وقرر وزير التجارة والصناعة استمرار حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر تبدأ من 20 سبتمبر الجاري.