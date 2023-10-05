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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عراقي بعد الأزمة الحدودية مع تركيا

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، توجيها لوزير الخارجية فؤاد حسين، بشأن الأزمة الحدودية مع تركيا.

ووجه “السوداني” وزير الخارجية بتفعيل اللجان الامنية الثنائية لمعالجة المشاكل الامنية الحدودية، وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان اليوم  إن رئيس الوزراء ترأس، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس، وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وجهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها في محاربة بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية، ومكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة تجار المخدرات".

وأوضح أن الاجتماع شهد بحث إنشاء منظومة معلوماتية رصينة متكاملة للعدالة الجنائية، مدعمة بقاعدة بيانات تتضمن الارشيف القضائي وفق المعايير الدولية المعتمدة، يتم من خلالها تعقب حركة الاشخاص المتهمين بارتكاب جرم معين وبما يتناسب مع معايير العدالة الجنائية، من أجل دعم تحقيق القضاء العادل والعاجل، وبما يضمن اختصار الاجراءات، ويساعد في تقليل الكلفة واختصار الوقت"، بحسب ما أورده موقع "السومرية" العراقي.

وأضاف البيان، ان "الاجتماع بحث الاتفاق الامني المشترك بين العراق وإيران الخاص بمسك الحدود بين البلدين، الذي تم بعد زيارة وفد عراقي برئاسة مستشار الامني القومي إلى طهران، ناقش خلال زيارته، التنسيق الأمني الكامل بين العراق وإيران انطلاقاً من مبدأ حسن الجوار، إذ باشر الطرفان تنفيذ بنود الاتفاق، المتمثلة بمسك الشريط الحدودي من قبل البلدين ومنع المظاهر المسلحة على طول هذا الشريط".

وشهدت الايام الماضية، غارات تركية على شمال العراق، مستهدفة مواقع حزب العمال الكردستاني، الذي أعلن مسئوليته عن الهجوم الإرهابي الذي شهدته أنقرة الأحد الماضي، واستهدف وزارة الداخلية التركية.

الأزمة الحدودية مع تركيا السوداني رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين تركيا

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