فيلم مزاهر يحصد الجائزة الأولى بمسابقة شباب مصر بمهرجان الإسكندرية

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن جوائز مسابقة شباب مصر، والتى وتضم لجنة تحكيم برئاسة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاتة وسلمى حلمى.

وقد حصد الجائزة الأولى فيلم "مزاهر" للمخرج ملك حسن، بينما ذهبت الجائزة الثانية إلى فيلم "هذه البحيرة ليست ماءً" للمخرجة روان شوقى وحصل على الجائزة الثالثة فيلم "محدش شاف" للمخرجة سلمى إبراهيم، بينما قررت اللجنة تقديم بعض التنويهات والإشادات لكل من فيلم "مدينة الأموات" للمخرج محمد محمود الجنزوري وفيلم "ميت بالصدفة" للمخرج أسامة العزاز وفيلم "زي كل مرة" للمخرج حسن حسن يوسف وفيلم "أسنان النيل" للمخرجة منار سعيد.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا.