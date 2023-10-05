ضوضاء أفضل فيلم روائي قصير بمهرجان الإسكندرية

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن جوائز لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير بالدورة 39 من المهرجان والتى يرأس لجنة تحكيمها محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من ايطاليا وعامر سالمين من الامارات.

وحصد جائزة أحسن فيلم روائي قصير "ضوضاء - الجزائر" بينما حصل على جائزة أحسن فيلم وثائقي قصير "صمود - فلسطين"، أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة ذهبت إلى "حجر معسل - مصر" وحصل على تنويه خاص فيلم "مونتاج عاطفي - إيطاليا".



يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا.