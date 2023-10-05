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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جمال العدل يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة نادي الزمالك

جمال العدل
جمال العدل

قال المنتج جمال العدل إنه لم يجد أي ضيق في الاعتراضات التي نالت فيلمه "عالزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، مؤكدًا أن إظهار قضية التجارة بالأعضاء ضمن أحداث الفيلم كان الهدف منها محاربة هذه الظاهرة وليس العكس، وسبق أن رفع على الشركة الكثير من القضايا بعد اثارتنا لكثير من المشاكل المجتمعية.

كما تحدث جمال العدل خلال استضافته في برنامج on set الذي يعرض على قناة ON الخميس من كل أسبوع عن علاقته بنيللي كريم خاصة بعد ما أثير عن عن مشكلة حدثت بعد عرض فيلم "عالزيرو" وعدم ترويجها له وذلك بعد اعلانه أيضًا انه سيدخل السباق الرمضاني المقبل بمسلسلات من 15 حلقة فقررت نيللي المشاركة مع شركة إنتاج أخرى رمضان المقبل.

قال العدل إن علاقته مع نيللي كريم لا تتأثر أبدًا بأي خلافات فهو لم يلحظ انها لم تروج للفيلم ولكن كل معلوماته أنها كانت في هذا الوقت مسافرة للولايات المتحدة، كما من حق أن نجم أن يختار ما هو مناسب له.

عن شراكته مع الفنانة يسرا طوال السنوات الماضية، قال جمال العدل إنه لا يوجد شركة انتاج في العالم ارتبطت باسم نجم على مدار 20 عامًا كما ارتبط اسم العدل بيسرا، وهي بالفعل تستحق ذلك.

أما عن تعاونه مع الفنانة الكبيرة شريهان، فأكد أنه بحسب ما صرح شقيقه السيناريست الدكتور مدحت العدل فإن هناك تعاون مقبل معها، ولكن هذه المرة لن يكون من خلال عمل مسرحي ولكن المفاجأة تكمن في الاتفاق على إنتاج مسلسل بميزانية ضخمة وجاري الإعداد له هذه الفترة.

كما قال المنتج جمال العدل إنه سينافس هذا العام في دراما رمضان من خلال مجموعة من الأعمال التي تدور أحداثها خلال 15 حلقة فقط وليس أكثر فهو يجد أن المشاهد هذه الفترة لم يعد يتحمل العدد الكبير من الحلقات وأصبح يبحث عن الأعمال القصيرة.

عن ترشحه هو وأشقائه بانتخابات نادي الزمالك على الرئاسة، نفى المنتج جمال العدل هذا الترشح، مؤكدًا انهم يكتفون تمامًا بدعم النادي بكل امكانياتهم ولكن ليس هناك نية للتواجد في رئاسة النادي أو مجلس الإدارة.
 

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