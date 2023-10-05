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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلا الترك عن فيلم سكر .. كنت مترددة ومكنتش مستوعبة حجم الشخصية

حلا ترك
حلا ترك

أعربت الفنانة الشابة حلا الترك عن سعادتها بمشاركتها بأول فيلم سينمائي غنائى لها فى مصر سكر  وخوضها لهذه التجربة بالرغم حالة التردد والقلق الذى كانت عليها.

وقالت حلا الترك فى تصريحات ل"صدي البلد": أن تجربة فيلم سكر ليست سهلة على الإطلاق من ناحية ضخامة الإنتاج وتعاملها مع كبار الفنانين الذى شاركوا فى العمل .

وأضافت حلا الترك ، قائلة: أنها كانت مترددة فى تقديم دور سكر بسبب إنشغالها فى الدراسة الجامعية ولكنها كسرت الحاجز لتتواجد على شاشات السينما.

وعن تجسيدها لدور الفتاة التى تقيم فى دار أيتام ومن المتعارف عليه المعاناة التى يعيشوها الأطفال ، قالت حلا أنهما لم تستوعب حجم شخصية سكر ولكن بفضل توجيهات المخرج تامر مهدي استطاعت أن تجتاز الصعاب وتقدم الشخصية على أكمل وجه.
معلقة: "شعرت بلمسة معاناة الأيتام اللى بيعيشوا فيها".


وقد أعلنت "مجموعة MBC" عن إنتاجها لأول فيلم سينمائي غنائي  وهو الفيلم الأول من عدة أفلام تحمل اسم "سكّر"، من رؤية وكلمات النص الغنائي لهبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي.

 

قصة فيلم سكر


وفيلم سكر مستوحي من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة  بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية.

 

أبطال فيلم سكر


والفيلم من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت ، ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.

الفنانة الشابة حلا الترك حلا الترك سكر قصة فيلم سكر فيلم سكر

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