تونس.. تفاصيل مثيرة في حبس رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي

أصدر قاضي التحقيق التونسي حكما بحبس رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بعد أن وجهت لها تهم السعي إلى قلب هيئة الحكم واستعمال سلاح وإثارة الشعب بعضه على بعض إضافة إلى إحداث الهرج والقتل بالبلاد التونسية.

وبدوره؛ ذكر نوفل بودن محامي " موسي" انه تم توجيه تهمة وهما أيضا تعطيل حرية العمل.

وقال : موسي ستودع بسجن الإيقاف ولا وجود لحكم ضدها كما ستتواصل الأبحاث في القضية.. وطلبنا كهيئة دفاع بعض العمليات الاستقرائية المتمثلة في سماع عدل التنفيذ الذي كان متواجدا معها على عين المكان والتثبت من بعض الأمور.. ونحن سنطعن في هذا القرار.

