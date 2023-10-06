دكتور وميكانيكي .. الكشف عن أكبر عصابة لسرقة الأعضاء في باكستان /فيديوجراف

بدأت السلطات في باكستان الكشف عن إحدى الجرائم البشعة التي هزت العالم، إذ تمكنت من كشف عصابة إجرامية قامت بأعمال مروعة وغير قانونية. هذه القصة تحكي عن عمليات استئصال الكلى التي استهدفت المرضى مستغلةً حاجتهم الماسة لعلاجهم.

آثار هذه الجرائم على المجتمع



ترتبت على هذه الجرائم آثار وخيمة على المجتمع الباكستاني. فبالإضافة إلى التجاوز على حقوق الإنسان والقوانين الصارمة، أدت هذه الجرائم إلى وفاة ثلاث حالات على الأقل حسب تأكيد السلطات. وتستمر التحقيقات للكشف عن حجم الأضرار والتداعيات الصحية والاجتماعية لمن تعرضوا لهذه العمليات غير الإنسانية.

ولمتابعة المزيد حول الكشف عن أكبر عصابة لسرقة الأعضاء في باكستان .. تابع الفيديو جراف التالي: