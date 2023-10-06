بعد انتشاره في أنحاء من العالم .. علامات تؤكد دخول البق بمنزلك ؟

ليست فرنسا وحدها هي التي تعاني من مشكلة الحشرات، التي تفضل أن تتغذى على دم الإنسان.

إنها مشكلة مستمرة في جميع أنحاء العالم، من الولايات المتحدة إلى أستراليا، وعلى الرغم من اسمها، لا توجد الحشرات في غرفة النوم فقط في الواقع، يمكن العثور عليهم في كل مكان تقريبًا.

ما هي علامات وجود البق بمنزلك ؟



بالنسبة لبعض الأشخاص، تكون بقع الحكة والطفح الجلدي التي تظهر على الجلد هي أول علامة على تعرضهم للدغة بق الفراش، لكن الخبراء يقولون إنه لا يكفي الاعتماد على هذا باعتباره التأكيد الوحيد على الإصابة، لأن الكثير من الناس لا يستجيبون لللدغات، وفي حين أن اللدغات تسبب تهيج الجلد ، إلا أنها لا تؤدي عادة إلى مشاكل صحية أخرى، وفقا لخدمة الصحة الوطنية في بريطانيا وفقا لواشنطن بوست

وتشمل العلامات الأخرى وجود مادة برازية يمكن أن تبدو مثل البقع الداكنة، يمكن العثور عليها في أي مكان يتواجد فيه بق الفراش، بما في ذلك السجاد والمراتب. توصي وكالة حماية البيئة بفحص الفراش بحثًا عن البقع والبيض وقشور البيض الصغيرة، بالإضافة إلى أغلفة القشرة التي عادة ما تكون صفراء باهتة.

وفقا للخبراء، فإن الإصابة لا تكون عادة انعكاسا لسوء النظافة. عادة ما تكون الحالات ناتجة عن اتصال فرد بالحشرات أثناء السفر أو تعرضه لأشياء موبوءة