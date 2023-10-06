عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يصف رئيس البرلمان الكندي السابق بـ"الأحمق"

أرشيفية
أرشيفية

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، رئيس البرلمان الكندي السابق أنتوني روتا، بأنه "أحمق"، بعد أن أشاد برجل أوكراني-كندي، يبلغ من العمر 98 عامًا، عمل في صفوف قوات الأمن الألمانية الخاصة خلال الحرب العالمية الثانية.

وحظي المقاتل النازي السابق، ياروسلاف هونكا، بتصفيق البرلمانيين الكنديين، ورئيس الوزراء جاستن ترودو، والرئيس الأوكراني الزائر فولوديمير زيلينسكي، الذين لم يكونوا على علم بماضيه.

وفي مواجهة الفضيحة، استقال "روتا" من منصبه، فيما قدَّم "ترودو" اعتذارًا.

وقال بوتين أمام منتدى فالداي السياسي في روسيا، الخميس، إن روتا كان يجب أن يكون على علم بماضي ياروسلاف هونكا عندما قدَّمه على أنه أوكراني قاتل ضد الروس خلال الحرب العالمية الثانية.

أنا نجار.. رد غريب من بوتين بشأن العلاقات الروسية اليابانية

بوتين يعلن العثور علي اكتشاف خطير في مقر مجموعة فاجنر

وأضاف الرئيس الروسي: "إذا قال رئيس البرلمان الكندي إن هذا النازي الكندي الأوكراني قاتل ضد الروس، فلا يمكن إلا أن يُستنتج أنه قاتل إلى جانب هتلر، وليس إلى جانب وطنه كندا".

وتابع: "إذا كان لا يعرف أن هتلر ومجرميه قاتلوا روسيا في الحرب، فهو أحمق".

وأردف بوتين: "إذا كان يعلم أن هذا الرجل قاتل إلى جانب هتلر ووصفه بأنه بطل كندي، فهو نذل".

وبررت روسيا هجومها على أوكرانيا، على وجه الخصوص، بالرغبة في "اجتثاث النازية" من الدولة المجاورة لها.

وقال بوتين: "إنه أمر مثير للاشمئزاز للغاية أن الجميع صفق لهذا النازي، خاصة رئيس أوكرانيا، الذي تجري في عروقه دماء يهودية".

وأضاف: "لقد وقف رئيس أوكرانيا وصفق لنازي قتل يهودًا.. أليست هذه علامة على تغلغل النازية في أوكرانيا؟".
 

بوتين فلاديمير بوتين أنتوني أنتوني روتا ياروسلاف هونكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نسألكم الدعاء.. التشخيص الأخير للدكتور هاني الناظر بعد إصابته بخلايا سرطانية

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

مفاجأة سعيدة من الحكومة للمواطنين الأسبوع المقبل.. تفاصيل

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

يلمح للانتقال إلى الأهلي.. أحمد فتوح يثير الجدل بصورة جديدة

أحمد الطنطاوي يجيّش المؤسسات الدولية ضد مصر.. وشبهة في بيان البرلمان الأوروبي

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

موضوعات متعلقة

أنا نجار.. رد غريب من بوتين بشأن العلاقات الروسية اليابانية

بوتين يعلن العثور علي اكتشاف خطير في مقر مجموعة فاجنر

ترشيحاتنا

استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي في نابلس

جهاز تعمير سيناء: أرض الفيروز شهدت مشروعات تنمية شاملة منذ عام 2014 بـ 600 مليار جنيه

رئيس قناة الوثائقية : جهزنا أفلاما تعكس الأحداث والمعارك التي دارت في 1973

دعاء جميل صباح يوم الجمعة .. ردده بعد الفجر

عاجل.. فتح الطريق الدولي جزئيا أمام السيارات بعد رفع مياه سيول مطروح|صور

يخدم أهداف الجماعة الإرهابية.. ثورة غضب ضد أحمد طنطاوي بسبب البرلمان الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تشارك جمهورها صورة برفقة ابنة شقيقتها

شفاءك يارب.. صورة لجمال شعبان مع هاني الناظر بعد انتشار خبر مرضه

نسألكم الدعاء.. التشخيص الأخير للدكتور هاني الناظر بعد إصابته بخلايا سرطانية

الصلح خير| حقيقة مشاجرة حسين الشحات ومدرب الفريق.. وهذا موقف الإدارة

فيديو

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ