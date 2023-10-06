تركيب مصيدة قلب المفاعل النووى الأول بالضبعة احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

تحتفل هيئة المحطات النووية، اليوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر بالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، بتركيب أول معدة طويلة الأمد وهى مصيدة قلب المفاعل النووي الأول لتوليد الكهرباء بمحطة الضبعة، ويمثل هذا اليوم الذكرى الـ50 لانتصار أكتوبر المجيد، وليكون شاهدا على هذا الحدث التاريخي، والذى يمثل تحقيقا لحلم مصرى بدأ منذ عشرات السنين.

ونقلت هيئة المحطات النووية ، يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023 ، مصيدة قلب المفاعل الي الموقع المخصص للوحدة النووية الأولي وذلك تمهيدًا لتركيبها بمبنى المفاعل يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر

أول معدة نووية طويلة الأجل

ومصيدة قلب المفاعل تعد أول معدة نووية طويلة الأجل وصلت إلى مصر في شهر مارس الماضي على الرصيف البحرى التخصصي بموقع المحطة النووية بالضبعة المخصص لاستقبال معدات ومكونات المحطة النووية بالضبعة، وتعد أيضاً أول معدة كبيرة الحجم سيتم تركيبها في مبني المفاعل بالوحدة النووية الأولي، وهي أحد المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور، ويجدر الإشارة الى ان مصيدة قلب المفاعل هي أحد العناصر الأساسية في نظام الأمان للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية.

جدير بالذكر أن تصنيع مصيدة قلب المفاعل استغرق نحو 14 شهرًا بدولة روسيا الاتحادية، وهي عبارة عن نظام حماية فريد سيتم تركيبه أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.

يذكر أن أليكسى كونونينكو، نائب مدير شركة “آتوم ستوى إكسبورت” ومدير مشروع بناء محطة الضبعة النووية، أكد أن عملية بناء محطة الضبعة النووية تسير وفقًا للجدول الزمنى المحدد، بفضل العمل المشترك المنسق بين الجهة المستفيدة الممثلة بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء (NPPA) والمتعهد العام الممثل بشركة “آتوم ستوى إكسبورت”.