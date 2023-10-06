موعد إجازة منتصف العام 2024 لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، مما أثار اهتمام العديد من طلاب الجامعات الحكومية الذين يبحثون عن موعد بدء إجازة منتصف العام 2024.

وأوضحت الوزارة، أنه ستبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتستمر حتى الخميس 8 فبراير 2024. ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في السبت 10 فبراير 2024، ويستمر لمدة 16 أسبوعًا.

وأكدت الوزارة أن الفصل الدراسي الثاني سينتهي يوم الخميس 30 مايو 2024، وسيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من قبل الوزارة.

وفي سياق متصل، أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالدعم غير المسبوق الذي قدمته القيادة السياسية وأجهزة الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي بمناطق شمال وجنوب سيناء. وأعرب عن تطلع الدولة لتحقيق طفرة تنموية هائلة في هذا الإقليم الاستراتيجي لأمن مصر القومي.

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتوفير المعلومات الضرورية للطلاب وتوضيح الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد، بهدف تمكين الطلاب من التخطيط المسبق لإجازاتهم وتنظيم وقتهم بشكل أفضل.