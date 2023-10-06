الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 22 مسجدًا اليوم الجمعة

انطلقت اليوم الجمعة 6/ 10/ 2023م عشرة قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:



1- مديرية أوقاف القليوبية (كفر شكر)

2- مديرية أوقاف الدقهلية (جمصة)

3- مديرية أوقاف الشرقية (القنايات)

4- مديرية أوقاف السويس (فيصل)

5- مديرية أوقاف دمياط (كفر سعد)

6- مديرية أوقاف الفيوم (أبشواي)

7- مديرية أوقاف المنيا (بردنوها – مطاي)

8- مديرية أوقاف جنوب سيناء (سانت كاترين)

9- مديرية أوقاف شمال سيناء(الماسورة)



وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى يتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 22 ) مسجدًا اليوم الجمعة 6 / 10 / 2023م، منها ( 16 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 6 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 227 ) مسجدًا منها ( 163 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 64 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف شمال سيناء

1. السبيل - العريش

مديرية أوقاف الغربية

2. الأمير زهير – سوق اللبن – المحلة أول

مديرية أوقاف الجيزة

3. عائشة – أكتوبر ابني بيتك السادسة قطاع (ق) بلوك 23

مديرية أوقاف الإسكندرية

4. الجلاء الغربي – قرية الجلاء - ك 50 الإسكندرية القاهرة الصحراوي – العامرية ثان

مديرية أوقاف بني سويف

5. عمر بن الخطاب – عزبة راضي – قرية ونا القس – الواسطى

6. السلام - بني حلة - سمسطا

مديرية أوقاف البحيرة

7. الرحمة - قرية مبارك – حسن علام النوبارية – أبو المطامير

8. الإخلاص – عزبة عمر – قرية الفتح 18 لحوم – أبو المطامير

مديرية أوقاف المنيا

9. الرحيم - منشية الدهب البحرية - نجع الأطرش

10. محمود عيسى – عزبة محمود عيسى – الطيبة - سمالوط

11. الشيخ منصور – دلجا – دير مواس

مديرية أوقاف سوهاج

12. العمارنة – قرية نزة البحرية – مركز جهينة

13. التقوى الإسلامية – الجلايلة – دار السلام

مديرية أوقاف الدقهلية

14. أبو النيل – أوليلة - ميت غمر

مديرية أوقاف أسوان

15. المهندس زياد بن إبراهيم بن صالح – قرية المنصورية - بنبان

16. السنقاري – قرية السنقاري - مركز نصر النوبة

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف المنيا

1. الشعراوي – قرية السلام – بني مزار

مديرية أوقاف البحيرة

2. عنبر – بندر حوش عيسى

مديرية أوقاف الغربية

3. عباد الرحمن – كفر الجبالية – طنطا أول

4. النصر – منشأة جنزور – طنطا أول

5. النور – الدراوشة – كفر خضر – طنطا أول

6. سيدي سعيد البسطويسي - المحلة أول

