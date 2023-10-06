سوريا.. ارتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية إلى 89 قتيلا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن سوريا، أعلنت اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص إلى 89 قتيلًا منهم 31 من النساء و5 أطفال، وأشارت وزارة الصحة السورية على قناتها الرسمية على تيليجرام، إلى أن عدد الإصابات وصل 277 مصابًا.

وكان وزير الصحة حسن الغباش أوضح في وقت سابق، أنه فور وقوع الاعتداء الإرهابي استجابت منظومة الإسعاف لتؤدي واجبها، حيث استنفرت جميع المشافي المدنية سواء التابعة لوزارة الصحة أو لوزارة التعليم العالي، وكذلك المشفى العسكري، مشيرًا إلى أن وضع الجرحى متفاوت الخطورة.

والكوادر الطبية جاهزة ومستنفرة لتقديم جميع المستلزمات الطبية والجراحية المطلوبة، واستطاعت الإحاطة بجميع الإصابات.