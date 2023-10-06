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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على موعد دخول فصل الشتاء

صدى البلد

أيام قليلة ويبدأ  شتاء 2023  رسميا حاملا معه أجواء معتدلة بعد موجات احترارية عالية عاني منها الجميع في صيف 2023.

ويبحث الكثير عن موعد بدء فصل الشتاء للاستعداد من حيث تجهيز الملابس والأغطية الشتوية وغيرها من التحضيرات التي تسبقه ويعكف عليها كل بيت . 

 

متى يبدأ شتاء 2023

وحسب المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن فصل الشتاء يبدأ بشكل رسمي 21 ديسمبر، لتبدأ الأجواء الشتوية في الظهور التدريجي بدءًا من هذا الموعد، الأمر الذي يجعل المواطنين يرتدون الملابس الشتوية الثقيلة لاستقبال تلك الأجواء الباردة.

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حيث يبدأ 21 ديسمبر 2023 بواقع 88 يوما و23 ساعة و38 دقيقة. 

ودائما كان هناك اعتقاد شائع بين الكثير من الناس بأن عندما يكون فصل الصيف شديد الحرارة يعقبه شتاء شديد البرودة ويتأخر في موعده فهل هذا صحيح ... وهل سيتأخر الشتاء عن موعده كما حدث العام الماضي وما الأسباب.

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حسب خبراء للطقس، فإن درجات الحرارة المرتفعة التي شهدها العالم في صيف 2023م وأسباب التغير المناخي التي باتت تهدد العالم وحذرت منه الأمم المتحدة مرارا وتكرارا يؤثر على التوزيعات الضغطية على سطح الأرض، ومصادر الكتل الهوائية المصاحبة لهذه التوزيعات الآتية من شبه الجزيرة العربية، وأنه أيضاً نتيجة الاحتباس الحرارى الذى من الممكن أن يؤدى إلى بعض الكوارث الطبيعية.

 

وأضاف أنه من  الملاحظ في الأيام الحالية نهاراً، ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 22 - 23 درجة مئوية، وذلك بسبب حرارة أشعة الشمس، على عكس فترة الليل التي تشهد انخفاض درجات الحرارة لتصل إلى 14- 13 درجة مئوية لغياب أشعة الشمس.

 

علامات تدل على دخول الشتاء:

في يوم الانقلاب الشتوي الذي يكون فيه أطول ليل وأقصر نهار في العام، تصبح الليالي بعد ذلك أقصر بشكل متزايد مع مرور الأيام ويزيد طول ساعات النهار بشكل تدريجي.

في يوم الانقلاب الشتوي تشرق الشمس من أقصى الجنوب الشرقي، وفي الأيام التالية يبدأ مسار الشمس الظاهري بالاتجاه شمالاً، فنبدأ نرى دخول أشعة الشمس على منازلنا في اتجاه مختلف قليلا. 

مع دخول فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، يصل القطب الشمالي إلى أقصى ميل له بعيدا عن الشمس، وبالتالي تغرق المناطق الواقعة هناك في ظلام دامس يدوم عدة شهور.

يبدأ مع يوم الانقلاب الشتوي فترة ما يسمى "مربعانية الشتاء" التي تمتد 40 يوما.

تتدنّي درجات الحرارة، وتزايد هطول الأمطار أو الثّلوج في دوائر العرض العليا حسب الموقع الجغرافيّ للمنطقة، بينما يبقى الطقس مُستقرّاً في دوائر العرض الدّنيا القريبة من خطّ الاستواء.

تهاجر هجرة الطيور بحثًا عن درجات حرارة أكثر دفئًا.

تلجأ بعض الحيوانات إلى البيات أو السبات الشتوي.

تموت العديد من أنواع النّباتات خُصوصاً تلك التي تعطي البذور للعام القادم، ولذلك يُعدّ الشّتاء في الثقافة الإنسانيّة رمزاً للقحط وشُحّ الغذاء.

تتغير حياتنا بحيث نحتاج لاستخدام وسائل التدفئة بشكل أكبر، وتصبح ملابسنا أثقل.

 

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