لاول مرة منذ مارس.. أسعار النفط العالمية تتجه إلى أكبر انخفاض أسبوعي

سجلت أسعار النفط أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس الماضي رغم ارتفاعها في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، وسط تزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى تباطؤ اقتصادي عالمي.

وصعد خام برنت وغرب تكساس الوسيط القياسيان إلى أعلى مستوياتهما في 2023 الأسبوع الماضي، إلا أن برنت انخفض 11.8 بالمئة وتراجع غرب تكساس بنحو 8.8 بالمئة هذا الأسبوع.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 84.43 دولار بحلول الساعة 01:47 بتوقيت جرينتش.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 82.73 دولار، لتعوض جزءا من الخسائر التي شهدتها أمس الخميس وبلغت اثنين بالمئة.