عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصنيف منتخب طائرة مصر بعد الريمونتادا أمام تونس بتصفيات أولمبياد باريس

صدى البلد

نجح المنتخب الوطني الأول لرجال الكرة الطائرة في انتزاع الفوز من نظيره التونسي بنتيجة 3-2 في خامس لقاءات المنتخبين بالمجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس المقبلة المقرر إقامتها صيف 2024.

واستطاع الفراعنة العودة من بعيد في اللقاء بعد التأخر في الشوطين الأول والثاني بنتيجة "25-15، 25-13"، قبل أن يتداركوا أخطائهم ويعودوا للمباراة بقوة ويفوزوا بثلاثة أشواط متتالية بنتيجة "25-21، 29-27، 15-9".

وشهد اللقاء، تألق رضا هيكل لاعب مركز 2 بتسجيله 30 نقطة بواقع 28 نقطة من الضرب ونقطة من حائط الصد "منع الكرة"، ومثلها من الإرسال المباشر.

ليحقق أبناء النيل الفوز الثاني لهم في التصفيات بعد الفوز على الكمبيوتر الياباني في الجولة الثانية بنفس النتيجة.

وبهذه النتيجة أكد منتخب مصر تفوقه علي نظيره التونسي في التصنيف العالمي ليحتل المركز الـ18 برصيد 175.24 بينما اصبح نسور قرطاج 161.56 بالمركز الـ21 ليقترب الفراعنة من التأهل لأولمبياد باريس.

وتنص لوائح التصفيات على صعود أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الثلاث لينضموا إلى فرنسا البلد المضيف، على أن تتحدد المنتخبات المتبقية من التصنيف العالمي لكل قارة.

ومن المقرر، أن يلتقي منتخبنا الوطني في الجولة المقبلة مع نظيره التركي المقرر إقامتها صباح غدًا السبت، فيما يواجه المنتخب التونسي نظيره الفنلندي.

وتحتضن العاصمة اليابانية "طوكيو" خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر الجاري منافسات هذه المجموعة والتي تضم إلى جوار مصر وتونس كلًا من: "أمريكا - صربيا - سلوفينيا - اليابان - تركيا - فنلندا".

وتضم قائمة المنتخب المصري بالتصفيات الأولمبية 14 لاعبًا وهم: "حسام يوسف - أشرف اللقاني - رضا هيكل - سيف عابد - محمد المهدي - محمد عادل "دولا" - عبد الرحمن سعودي - محمد رضا "الهو" - محمد رمضان - محمد عسران - أحمد يوسف - أحمد ضياء - عبد الرحمن الحسيني - محمد مصطفى "لعبة".

ويتسلح الفراعنة بالعوامل النفسية القوية لاسيما بعد تتويجهم بلقب بطولة أمم أفريقيا رقم 24 والتي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري عقب الفوز على المنتخب الجزائري في النهائي بنتيجة 3-1.

طائرة طائرة مصر المنتخب التونسي المنتخب المصري الكرة الطائرة الكمبيوتر الياباني العاصمة اليابانية طوكيو التصنيف العالمى أولمبياد باريس قائمة المنتخب المصري محمد مصطفي محمد عادل دولا محمد رمضان محمد رمضان منتخب مصر منتخب الجزائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

مليون خيبة.. مدير الزمالك السابق يعلق على انتقال سيف عابد للأهلي

عقب اعتذاره | رجاء خاص من حسام عاشور لـ الخطيب

أمطار على هذه المحافظات|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة وتحذر من الشبورة

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

بشرى من الحكومة بشأن انخفاض الأسعار.. وغرامة 2 مليون جنيه للمخالفين

ترشيحاتنا

السيسي يتفقد المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

وزير الخارجية: استلهام روح أكتوبر النضالية يضخ طاقة جديدة لاستكمال مسيرة التنمية

تفشٍ قاسٍ لـ حمى الضنك.. الصحة العالمية تكشف عن "تهديد كبير" للعالم

سلع غذائية بأسعار مخفضة 25%.. المجمعات الاستهلاكية تفتح أبوابها للمواطنين

السيسي: نستعد للتعامل مع أي أزمات تواجه أي محافظة

قبل القرعة.. قرار كاف يمنح الزمالك فرصة ذهبية للمنافسة بقوة على الكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

احذروا.. 5 أبراج أكثر عرضة لـ الحوادث

العميد محمود محمد عبد العاطي لـ "صدى البلد": دمرت دبابات العدو في الدفرسوار.. ومصر أذلت إسرائيل في حرب أكتوبر

سعر إطلالة نانسي عجرم الملفتة يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

فيديو

دكتور وميكانيكي .. الكشف عن أكبر عصابة لسرقة الأعضاء في باكستان /فيديوجراف

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ