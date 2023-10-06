تصنيف منتخب طائرة مصر بعد الريمونتادا أمام تونس بتصفيات أولمبياد باريس

نجح المنتخب الوطني الأول لرجال الكرة الطائرة في انتزاع الفوز من نظيره التونسي بنتيجة 3-2 في خامس لقاءات المنتخبين بالمجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس المقبلة المقرر إقامتها صيف 2024.

واستطاع الفراعنة العودة من بعيد في اللقاء بعد التأخر في الشوطين الأول والثاني بنتيجة "25-15، 25-13"، قبل أن يتداركوا أخطائهم ويعودوا للمباراة بقوة ويفوزوا بثلاثة أشواط متتالية بنتيجة "25-21، 29-27، 15-9".

وشهد اللقاء، تألق رضا هيكل لاعب مركز 2 بتسجيله 30 نقطة بواقع 28 نقطة من الضرب ونقطة من حائط الصد "منع الكرة"، ومثلها من الإرسال المباشر.

ليحقق أبناء النيل الفوز الثاني لهم في التصفيات بعد الفوز على الكمبيوتر الياباني في الجولة الثانية بنفس النتيجة.

وبهذه النتيجة أكد منتخب مصر تفوقه علي نظيره التونسي في التصنيف العالمي ليحتل المركز الـ18 برصيد 175.24 بينما اصبح نسور قرطاج 161.56 بالمركز الـ21 ليقترب الفراعنة من التأهل لأولمبياد باريس.

وتنص لوائح التصفيات على صعود أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الثلاث لينضموا إلى فرنسا البلد المضيف، على أن تتحدد المنتخبات المتبقية من التصنيف العالمي لكل قارة.

ومن المقرر، أن يلتقي منتخبنا الوطني في الجولة المقبلة مع نظيره التركي المقرر إقامتها صباح غدًا السبت، فيما يواجه المنتخب التونسي نظيره الفنلندي.

وتحتضن العاصمة اليابانية "طوكيو" خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر الجاري منافسات هذه المجموعة والتي تضم إلى جوار مصر وتونس كلًا من: "أمريكا - صربيا - سلوفينيا - اليابان - تركيا - فنلندا".

وتضم قائمة المنتخب المصري بالتصفيات الأولمبية 14 لاعبًا وهم: "حسام يوسف - أشرف اللقاني - رضا هيكل - سيف عابد - محمد المهدي - محمد عادل "دولا" - عبد الرحمن سعودي - محمد رضا "الهو" - محمد رمضان - محمد عسران - أحمد يوسف - أحمد ضياء - عبد الرحمن الحسيني - محمد مصطفى "لعبة".

ويتسلح الفراعنة بالعوامل النفسية القوية لاسيما بعد تتويجهم بلقب بطولة أمم أفريقيا رقم 24 والتي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري عقب الفوز على المنتخب الجزائري في النهائي بنتيجة 3-1.