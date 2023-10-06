طارو في الهوا.. فيديو مروع يوثق لحظات اصطدام سكوتر بـ سيارة بأستراليا

وثق مقطع فيديو مروع التقطته كاميرا سيارة حادثة اصطدام سكوتر من طراز هوندا بـ سيارة تويوتا كورولا على أحد الطرق السريعة في سانت ماريز بالعاصمة الأسترالية، سيدني.

أظهر مقطع الفيديو الذي شاركته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الجمعة، لحظات طيران 3 شباب في الهواء إثر الاصطدام المروع بالسيارة البيضاء عند تقاطع مزدحم في سيدني.

حادثة اصطدام

وبسبب كسر الشباب للإشارة الحمراء وتحليقهم المروع في الهواء نتيجة الحادثة دون ارتدائهم أي خوذ، نقل اثنين منهم إلى المستشفى مصابين بكسر في الساقين.



ويكشف مقطع الفيديو كيف حاول أحد الركاب مساعدة أحد الشباب الذي كان قادرا على المشي ثم بعد ذلك لاذوا بالفرار تاركين وراءهم شابين مصابين ليتدبروا أمرهم بأنفسهم.

وتم نقل السائق وراكب السكوتر المحطم إلى “مستشفى ويستميد” في حالة خطيرة، بينما لم يصب سائق السيارة بأذى.

من جانبها، أكدت شرطة نيو ساوث ويلز أنها تحقق في الحادث.