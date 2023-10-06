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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم الخدمات البيطرية لـ 5195 رأس ماشية بكفر الشيخ.. صور

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

شهدت عدد من قرى مركز كفر الشيخ، قافلة بيطرية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

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يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري.

أكد الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري، أنه تم تنفيذ قافلة بيطرية في كفر الشيخ استمرت 6 أيام، جابت العيادة المتنقلة قرى ونواحي كفر الشيخ، لعلاج مواشي وأغنام وماعز وإبل، ودواب صغار المربين.

وأضاف بشار، تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 718 حالة، وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ 982 وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية لعدد 1055 حالة، وتم إجراء 70 عملية جراحية، وتم تحصين 724 بالتحصينات غير السيادية، وتم تجريع 612 من الأغنام، وتم رش 1034، بعدد إجمالي 5195 حالة لدي 2027 مستفيد من صغار مربي الماشية والأغنام والإبل بالمحافظة.

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استصلاح الاراضى البحوث الزراعية الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور محمد سليمان الدكتور إيهاب صابر الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وزير الزراعة

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