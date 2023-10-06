الجزائر تعزي سوريا في ضحايا الكلية الحربية

وأعربت الجزائر عن استنكارها الشديد للهجوم الإرهابي الذي استهدف مراسم تخرج بالأكاديمية العسكرية في مدينة حمص السورية مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من مدنيين وضباط طلاب.



ووفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فقد تقدمت الجزائر ،في هذه الظروف الأليمة، بتعازيها ومواساتها لعائلات الضحايا والمصابين.

كما جددت الجزائر تضامنها الكامل مع الحكومة السورية، فإنها تظلع لقناعة بأن الشعب السوري الشقيق، الذي شحنت همته التجارب الأليمة التي مرّبها، سيكون قادرا من خلال اتحاده على الوقوف في وجه التحديات الجبارة التي تفرضها آفة الإرهاب.