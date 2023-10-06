قشقوش : السادات رفع شعار لا صوت يعلو فوق المعركة

قال اللواء محمد قشقوش، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن حرب أكتوبر كان يوم منتظر، منذ انتهاء حرب ٦٧، متابعا: هزيمة ٦٧ يطلق عليها لقب هزيمة بلا حرب.

وأضاف قشقوش، خلال حواره على قناة دي إم سي، أننا لم نر العدو خلال حرب ٦٧، ولذلك مع نهاية الحرب بالهزيمة، تشكل لدينا شعور برفض الهزيمة.



واسترسل: عشنا مرحلة رفض الهزيمة، وبدأنا في الاستعداد لشن الحرب والفوز، متابعا: السادات رفع شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة.

وأكمل: كان هناك تعاطف من قبل الرأي العام العالمي، خلال الحرب، وذلك لكوننا أصحاب حرب ونرغب في تحرير أرضنا المحتلة.