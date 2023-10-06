أخبار السيارات.. نيسان صني 2024 كسر زيرو بأفضل سعر.. عائلية بـ 7 مقاعد سيارة يابانية زيرو كم سعرها ؟

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
عائلية بـ 7 مقاعد.. سيارة يابانية زيرو بهذا السعر
تقدم السيارة سوزوكي ارتيجا 2022 في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبتصميم خارجي عائلي، يعكس المساحة الداخلية الرحبة، والتي تتسع إلى 7 مقاعد، حيث تعد من ابرز السيارات اليابانية العائلية المطروحة في السوق المصري.
أغلى 5 سيارات موديل 2023 في الامارات.. منها رولز رويس وبنتلي
يضم السوق الاماراتي عدد كبير من السيارات الفارهة، والتي تحتوي على الكثير من التجهيزات المميزة، مما يزيد من سعرها مقارنة بالعديد من الطرازات الاخرى، ولعل من ابرز هذه الاصدارات هي سيارات شركة رولز رويس بالاضافة إلى سيارات بنتلي وغيرها مثل بوجاتي الخارقة ومكلارين.
أرخص ثاني سيارة زيرو تقدمها جاك في مصر
لم تعد السيارة جاك JS3 هي ارخص نسخة تقدمها العلامة التجارية في مصر، بعد طرح قرينتها جاك S2 والتي تعود إلى السوق المصري بعد فترة من الغياب، ولكن مازالت السيارة جاك JS3 تحتفظ بسعرها الرسمي على الرغم من طرح موديلات 2024، حيث لم تشهد اي تغيرات جديدة.
سعر شيري تيجو 7 موديل 2024 في مصر
اكتسبت السيارة شيري تيجو 7 شعبية كبيرة داخل السوق المصري، كواحدة من اشهر السيارات الرياضية من فئة الـ SUV، وتعزز العلامة التجارية الصينية من تواجدها في مصر، بعد طرح موديلات 2024 من تلك النسخة، والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات.
بقوة 830 حصان.. فيراري 296 GTB بعد ترقيات MANSORY| صور
تقدم شركة فيراري الكثير من الطرازات القوية، والتي تتميز بقدراها المميز على التسارع والانطلاق، ومن بينهم النسخة 296 GTB، والتي خضعت لتعديلات MANSORY الشهيرة، لتظهر في ثوب جديد، مع حزمة من الترقيات الفنية القوية، والكثير من اللمسات الخاصة.
نيسان صني 2024 كسر زيرو بأفضل سعر
تقدم شركة نيسان الكثير من السيارات داخل السوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة "صني"، والتي اكتسبت شعبية كبيرة في مصر بين اصدارات السيدان، نسبة إلى سعرها المناسب، وتوافر قطع الغيار، إلى جانب الاعتمادية والمساحة الرحبة.
في متناول الجميع.. سعر بي واي دي أوتوماتيك موديل 2015
تقدم شركة بي واي دي عملاقة تصنيع السيارات الصينية، عدد كبير من اصداراتها عالميًا ومحليًا، ومنها النسخة f3 الشهيرة، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، وتقدم السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، مع نوعين من نواقل الحركة الأول مانيوال خماسي السرعات، أو أوتوماتكي الأداء بحسب الفئة المقدمة.