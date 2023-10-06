أخبار السيارات.. نيسان صني 2024 كسر زيرو بأفضل سعر.. عائلية بـ 7 مقاعد سيارة يابانية زيرو كم سعرها ؟

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم السيارة سوزوكي ارتيجا 2022 في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبتصميم خارجي عائلي، يعكس المساحة الداخلية الرحبة، والتي تتسع إلى 7 مقاعد، حيث تعد من ابرز السيارات اليابانية العائلية المطروحة في السوق المصري.

يضم السوق الاماراتي عدد كبير من السيارات الفارهة، والتي تحتوي على الكثير من التجهيزات المميزة، مما يزيد من سعرها مقارنة بالعديد من الطرازات الاخرى، ولعل من ابرز هذه الاصدارات هي سيارات شركة رولز رويس بالاضافة إلى سيارات بنتلي وغيرها مثل بوجاتي الخارقة ومكلارين.

لم تعد السيارة جاك JS3 هي ارخص نسخة تقدمها العلامة التجارية في مصر، بعد طرح قرينتها جاك S2 والتي تعود إلى السوق المصري بعد فترة من الغياب، ولكن مازالت السيارة جاك JS3 تحتفظ بسعرها الرسمي على الرغم من طرح موديلات 2024، حيث لم تشهد اي تغيرات جديدة.

اكتسبت السيارة شيري تيجو 7 شعبية كبيرة داخل السوق المصري، كواحدة من اشهر السيارات الرياضية من فئة الـ SUV، وتعزز العلامة التجارية الصينية من تواجدها في مصر، بعد طرح موديلات 2024 من تلك النسخة، والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات.

تقدم شركة فيراري الكثير من الطرازات القوية، والتي تتميز بقدراها المميز على التسارع والانطلاق، ومن بينهم النسخة 296 GTB، والتي خضعت لتعديلات MANSORY الشهيرة، لتظهر في ثوب جديد، مع حزمة من الترقيات الفنية القوية، والكثير من اللمسات الخاصة.

تقدم شركة نيسان الكثير من السيارات داخل السوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة "صني"، والتي اكتسبت شعبية كبيرة في مصر بين اصدارات السيدان، نسبة إلى سعرها المناسب، وتوافر قطع الغيار، إلى جانب الاعتمادية والمساحة الرحبة.

تقدم شركة بي واي دي عملاقة تصنيع السيارات الصينية، عدد كبير من اصداراتها عالميًا ومحليًا، ومنها النسخة f3 الشهيرة، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، وتقدم السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، مع نوعين من نواقل الحركة الأول مانيوال خماسي السرعات، أو أوتوماتكي الأداء بحسب الفئة المقدمة.