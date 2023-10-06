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في الذكرى الـ50 لحرب أكتوبر.. الأبطال يروون كواليس وذكريات النصر العظيم

الإعلامية إيمان أبو
الإعلامية إيمان أبو طالب

تحتفل مصر اليوم بالذكرى الـ50 لحرب أكتوبر المجيدة ، وفي إطار هذه الاحتفالات تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب عبر برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة على مدار هذا الشهر أبطال وصناع نصر أكتوبر العظيم.

 

أسرار وكواليس عن الحرب تذاع لاول مرة من خلال ضيوف البرنامج ..ذكريات وبطولات تدعو للفخر يكشفها  جنودنا وضباطنا البواسل الذين ضحوا بارواحهم من أجل استعادة الأرض والعرض.

محمد المصري صائد الدبابات بحرب أكتوبر يقص شريط الضيوف الليلة الساعة الثامنة مساءا بالبرنامج ليكشف كيف دمر 27 دبابة إسرائيلية وكيف نجح في ضرب دبابة عساف ياجوري.

كما تستضيف ابو طالب في حلقة أخرى العميد يسري عمارة صائد الأسرى ليحكي قصة العبور وكيف تلقوا الأوامر بعبور القناة.

وتختتم أبو طالب حلقاتها في هذا الشهر باستضافة  الطيار المجنون كما أطلقت عليه إسرائيل ليروي قصة هذا اللقب وكيف نفذ مناورة الموت. 

وارتدت أبو طالب  خوذة " اللواء المنصوري بعد اللقاء والذي لايزال يحتفظ بها منذ عبوره قناة السويس.

وغردت إيمان أبو طالب عبر صفحتها السخصية بالفيس بوك قائلة صباح النصر والفخر والأمل والعشق لأرضنا الطيبة ولرجالها البواسل .. 


عندما يعطيني اللواء طيار أحمد كمال المنصوري  قائد تشكيل الفهود السوداء في حرب أكتوبر واول طيار عبر القنال والملقب بالطيار المجنون خوذته التي ارتداها في الحرب ويصر ان ارتديها ويعلمني الكثير والكثير بما رواه لي واهمها شعار قواتنا الجوية (الإيمان التضحية والمجد) ..

لم يكن جنود مصر وقادة أفرع القوات المسلحة في حرب أكتوبر مجرد أبطال أدوا دورهم ببسالة غير معهودة فقط، وإنما كانوا عباقرة مبدعين في مختلف المواقع، كل بطل شارك في الحرب لديه من القصص والحكايات ما يشبه الأساطير، كتبوها بأرواحهم ودمائهم.. كلمات اللغة ومفردات المعجم تقف عاجزة عن وصف شجاعتهم الفريدة. فكل التحية والمحبة والاجلال والخلود لأصحاب الملحمة الذين كتبوا أنصع الصفحات في التاريخ..

واختتمت إيمان تغريدتها بالدعاء قائلة حفظ الله بلادنا العظيمة وكل الشرفاء في كل مكان وزمان .

حرب اكتوبر إيمان أبو طالب الحرب محمد المصري صائد الدبابات إسرائيل

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