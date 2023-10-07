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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حروق بالغة.. عقوبة متهم سكب مياه نار على وجه سيدة وابنتها

صدى البلد

حدد قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لكل من يتسبب في عمل عاهة مستديمة او إيذاء أشخاص، تصل إلى السجن 10 سنوات.


جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم 240  حيث نصت على أنه كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

أما كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى، وذلك وفقا لما جاءت به المادة 241.

هذا وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط المتهم بسكب مياه نار "مادة كاوية" ، على وجه سيده وابنتها  ، في منطقه البولاقي بمدينة الخانكة ، حيث تم القبض على أحدهما وهروب المتهم الأساسى بالواقعة حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.


كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخانكة ، يفيد ورود بلاغ من الأهالي ومستشفى الخانكة ، سيدة في الأربعينات من عمرها وابنتها ذات العشر سنوات مصابين بحروق بالغة في الوجه والجسم نتيجة سكب مادة حارقة عليهم "مياه نار" ، منطقة البولاقي بمدينة الخانكة.


وجرى إخطار اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، وتشكل فريق بحث بقيادة  رئيس مباحث قسم شرطة الخانكة، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين إصابة كلا من سيدة " تدعي أمل حسن حسين ، في الأربعينات من عمرها ، ربة منزل ، وإصابة ابنتها "سيلا منسي"، تبلغ من العمر 10 سنوات وطالبة في الصف الخامس الابتدائي ، بحروق بالغة نتيجة سكب مادة حارقة علي وجههم وجروح متفرقة بالجسم.
وتم  التوصل إلى مرتكبي الواقعة، والذين تبين أنهما "إسلام م غ ، 32 عاما ، ويعمل عامل في احدي شركات الصابون، والثاني يدعي أدهم ه ن ، 17 عامًا" قاموا بسكب مياة النار علي وجوه المصابين ، وفروا هاربين بدراجة نارية حتي تم القبض علي المتهم الثاني وتكثف الاجهزة الامنية جهودها للقبض علي المتهم الهارب .

تم نقل المصابيين إلي مستشفى الخانكة المركزي ، بدائرة القسم ، ومن ثم تم نقل المصابين إلي مستشفي الدمرادش ،لتلقي العلاج ووضع الطفلة في الرعاية المركزة لسوء حالتها ، وتم تحرير محضر رقم 3190إداري  قسم الخانكة ، وتولت الجهات المعنية.

الجهات المعنية الأشغال الشخصية قانون العقوبات الخانكة

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